Person døde i brann i Oslo-leilighet

Fredag kveld brant det kraftig i en leilighet på Nordstrand i Oslo.

– Det er snakk om en blokk med et 20-talls beboere. Vi har akkurat kommet frem til stedet sammen med brann og ambulanse, sa Tor Jøkling, som er operasjonsleder i Oslo-politiet til Aftenposten rundt klokken 22.

Natt til lødag bekreftet politiet at en person mistet livet i brannen. 21 personer som tidligere var blitt evakuert, fikk senere på kvelden komme tilbake til leilighetene sine.

En person er bekreftet omkommet, kjørt Rettsmedisinsk. OBRE jobber med etterslukking. 21 evakuerte har returnert tilbake til hjemmene sine. — Politiet i Oslo OPS (@oslopolitiops) September 9, 2016

På Twitter opplyste politiet tidligere på kvelden at det kom flammer ut av et vindu, og at brannvesenet var i gang med slukkineng.

Brann og redningsetaten meldte så at det var en «fullt utviklet leilighetsbrann», og senere at en person ble hentet ut av røykdykkere.

Ved 22.30-tiden hadde bannvesen kontroll på brannen, og den ble kort tid senere slukket. .

Politiet fikk melding om brannen klokken 22.06.