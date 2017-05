Men det betyr ikke at de skal ha flere folk innom festivalen enn 5000, slik de har hatt det tidligere år, forsikrer festivalsjef Maria Carmona og Peer Osmundsvaag.

– Noen av tilbakemeldingene i fjor var at det ble litt trangt, så vi bestemte oss for heller å utvide området fremfor å kutte i innholdet på Piknik i Parken, forteller de, før de ramser opp de mange aktivitetene ved siden av musikken under årets festival: Litteratur, vinsmaking, kaffekurs, utstilling, barneaktiviteter, salgsboder for klær, musikk, morgenyoga med mer.

Gratis for barn

– Vi har også gratis inngang for barn under 12, sier Maria Carmona.

Det nye området ligger over gaten for Vigeland-museet mot Herregårdskroen, og hit flytter man den mindre scenen. I alt huser festivalen tre scener ved siden av bar- og salgsområder.

– Dermed er det mulig for publikum å få mer plass til å legge ut tepper og finne seg til rette, sier de.

Stille etter kl. 23

Det har forekommet naboklager, blant annet på lyd.

– Det har nok ikke bare handlet om oss, men også fra Frognerparken og støy generelt i bybildet, sier Osmundsvaag, som også fremhever at festivalen følger alle gjeldende retningslinjer angående lydnivåer.

– Det er bl.a. ikke live musikk her etter klokken 23, sier han.

Intim festival

Ingar Storfjell

Dette er fjerde året Piknik i Parken arrangeres, og begge arrangørene legger vekt på at omgivelsene gjør dette til mer enn en vanlig musikkfestival.

– Dette er den fineste «lungen» i Oslo, som Borggården, der vi har den akustiske intimscenen, sier Osmundsvaag.

Selve Vigeland-museet holder åpent under hele festivalen, som starter klokken 15 torsdag og fredag, og klokken 13 lørdag.

– Det er også mulig å få guidede omvisninger, siden det tidligere år har vært stor interesse for museet, sier Maria Carmona.

Nyte medbrakt?

Navnet Piknik i Parken gir assosiasjoner til slaraffenliv med en velfylt kurv med duk, tepper og god mat og drikke.

Kan publikum møte opp med medbrakt?

– Duk og pledd, selvfølgelig, sier Carmona.

– Men mat og drikke kjøper du på festivalområdet, vi må følge lover og skjenkeregler, presiserer Osmundsvaag, som også sier at i tilfelle regn så må man la paraplyen bli hjemme.

– Men vi tilbyr regnponchoer – og det blir dessuten ikke regn!

Festivalbilletter går så det suser

Piknik i Parken opplever også i år at billettsalget er i rute – i fjor var fredagen og lørdagen så å si utsolgt. I år må de se seg slått av OverOslo, som var utsolgt allerede i midten av februar.

– 20 000 kommer til å være til stede de fire dagene festivalen foregår på Grefsenkollen Sankthanshelgen (21.-24. juni). 5000 dagsbilletter gikk unna i en fei, forteller Lars Petter Fosdahl i OverOslo.

Jonas Prangerød på Øyafestivalen, som går av stabelen i Tøyenparken 8.–12. august, sier at det kun er få ukepass igjen, og at det er solgt flest dagsbilletter til onsdag og fredag. Svein Bjørge i Norwegian Wood, som foregår 15.-17. juni i Frognerbadet, forteller at festivalen av prinsipp ikke går ut med salgstall.