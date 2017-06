Politi arresterte passasjer med våpen på T-banen

En sivil politipatrulje tok hånd om vedkommende på Tøyen T-banestasjon kl. 16.22 fredag ettermiddag.

Mannen blir innbrakt i arrest og sak blir opprettet, skriver politiet på Twitter.

Det var passasjerer som ringte politiet etter å ha sett vedkommende med det som så ut til å være en pistol på T-banenslinje 5 mot sentrum.

– Så vidt vi vet har han ikke truet med våpenet. Vi vil bruke mer tid og sjekke omstendighetene før vi vet hva vi gjør med saken, sier operasjonsleder Tor Jøkling i politiet i Oslo til Aftenposten.

Senere fredag ettermiddag sier han til VG at dette er en kjenning av politiet og at det var medvirkende årsak til at han ble innbragt.

Underveis hadde politiet fortløpende kontakt med passasjerer som kunne fortelle nøyaktig i hvilken vogn vedkommende befant seg og hvordan han så ut. Den sivile patruljen ble sendt inn og tok hånd om vedkommende på Tøyen.