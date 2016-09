Politiet jakter på mulige barneranere på Hasle

Flere enheter fra Oslo-politiet , støttet av hunder, leter torsdag ettermiddag etter fem unge mulige ranere på Hasle i Oslo. De leter også etter ransoffer.

Politiet har pågrepet en mulig gjerningsperson på 14-15 år, altså under strafferettslig alder.

På twitter oppfordrer politiet den fornærmede om å kontakte politiet, og opplyser at de har navnet på en navngitt person som de leter etter.

Prøver å komme i kontakt med offer

Ifølge to vitner skal ranet ha skjedd i nærheten av InfoCare-bygget på Hasle i Oslo.

– Vitnene forteller at de så fem ungdommer iført finlandshetter utføre et ran. Men politiet har ikke klart å komme i kontakt med personen som angivelig ble ranet, sier Line Skott, operasjonsleder ved Oslopolitiet til Aftenposten.

Politiet fikk klokken 16.06 melding fra et vitne som fortalte om ranet. Vitnet mener også at hun så en kniv.

Politiet sendte åtte enheter til stedet, men fant til å begynne med ingen spor etter ranet.

Har funnet kniv og batong

Hunder ble satt inn for å søke etter ranerne, og politiet har nå funnet en kniv i en busk, og et annet sted i nærheten en batong. Dessuten er de funnet en bag, men politiet kan ikke bekrefte om den har noen forbindelse med ranet.

– Vi har to vitner som virker troverdige, men de har sprikende vitneforklaring. Den ene mener at ranerne løp fra stedet, mens den andre mener at de forsvant i bil, sier operasjonslede Skott.

Seks patruljer har nå kjørt rundt til nærliggende knutepunkt. Politet jobber med vitnebeskrivelsen, og ringer rundt til sykehusene for å finne ut om en skadet person er kommet inn.

– Vi vet ikke hvorfor offeret ikke har tatt kontakt med poitiet, men det er mulig at vedkommende ikke ønsker kontakt, sier Skott.

Også ran på Hasle forrige helg

Natteravnene på Hasle/Hovin skriver på sin Facebookside klokken 15 i dag:

«Sist helg ble noen ungdommer i nabolaget vårt angrepet og ranet av en gjeng ungdommer. De ble slått og frastjålet penger. Det har gått bra med alle, men skrekken sitter i.