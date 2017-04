Politiet jaktet mistenkte ranere i Oslo med helikopter

Politiet bevæpnet seg og satte inn helikopter i jakten på tre gjerningspersoner.

Det var en gutt på 17 og en mann på 20 år som ble utsatt for det de har beskrevet som et ran ved Shell-stasjonen på Tåsen.

– Ifølge fornærmede har det mest sannsynlig vært et ran av en mobiltelefon og en lommebok. De to ble påført skader i ansiktet og er kjørt til legevakten, forteller operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo-politiet til Aftenposten.

– Våpen

– Da vi kom til stedet fortalte melder at han hadde sett noe som han mente var et våpen. Vi bevæpnet oss og søkte etter gjerningspersonene

Etter hvert viste det seg at det som melder hadde sett mest trolig var et luftvåpen, da politiet fant et slik på stedet.

17-åringen og 20-åringen hadde på forhånd avtalt et møte med dem som så utsatte dem for det som kan ha vært et ran.

– De hadde et visst kjennskap til dem fra før, sier Ullsand.

Politiet ønsker ikke å si noe mer om hva slags møte det dreide seg om, da etterforskningen av saken fortsetter.

Beskrivelse av mistenkte

De fornærmede har gitt følgende beskrivelse av de mistenkte: