Politiet kan ha snakket med bortføringsoffer i Oslo

Etterforskerne tror imidlertid at de kan ha vært i kontakt med mannen, men at han er for redd represalier til å stå fram, ifølge Dagbladet.

– Vi utelukker ikke at vi allerede har snakket med vedkommende. Men dette er et relativt tøft miljø, sier politiadvokat Frank Jensen.

Flere av de siktede er kjent som torpedoer og tilhører et kriminelt miljø på Holmlia sør i Oslo. Jensen forteller at politiet de siste ukene har snakket med et stort antall personer tilknyttet miljøet, men at frykten for å bli ansett som tyster, er stor.

– Jeg tror vi har fått med oss alle kandidater, sier han. (NTB)