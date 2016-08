Politiet rykket ut til hundrevis av mindreårige på skogsfest ved Sognvann

Ifølge politiet er det «mye alkohol og mange fulle ungdommer» på stedet.

– Politiet er der nå sammen med natteravnerne. Dette fordi det er cirka 600 ungdommer der, mesteparten under 18 år, og mange av dem drikker alkohol, sier operasjonsleder Jermund Stokkli til Aftenposten.

Han forteller videre at det er snakk om ungdommer fra hele Oslo, og ikke en spesifikk skole.

– Det er kombinasjonen av ung alder, alkohol og at de er ute i skogen når det er mørkt vi tenker ikke er noe heldig. Vi er bekymret, og ønsker å unngå overstadig beruset unge personer ute i mørket i en hjelpeløs tilstand, sier Stokkli og fortsetter:

– Vi har ikke fått inn noen meldinger om noen alvorlige hendelser så lang, men vi er bekymret for at så mange ungdommer er i skogen.

Operasjonslederen forteller videre at noen politipatruljer allerede har vært der i flere timer og at de er der for å snakke med ungdommene - for å forebygge at det skjer noen uønskede hendelser.

– Det var en lignende situasjon i fjor, så vi tror at dette er en «startfest» for de som har begynt på videregående skole.

