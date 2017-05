Politiet setter ned eget etterforskningsteam på Vestli

I helgen var det flere tilfeller av steinkasting og påsatte branner på Vestli i Groruddalen i Oslo.

Blant annet skal en ungdomsgjeng ha kastet stein på politiet, brannvesen og vektere, og det var også flere branntilløp. En vekterbil var nære ved å bli truffet av en 15 kilo tung stein som ble kastet fra en bro.

Politiet mener det kan være samme ungdomsgjeng som står bak.

Vi er på Stovner og søker etter ungdommer som har kastet stein på vekter, brannvesenet og politiets kjøretøy. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 27, 2017

Politiet redegjør for en rekke tilfeller av brannstiftelse og steinkasting i Vestli-området de tre siste nettene.

Lund sier politiet mener et lite antall ungdommer i tenårene er involvert. Tre, som er kjent for politiet fra før, er innbrakt, det betyr at de kan holdes i fire timer, for forulemping av politiet.

Politiet setter inn et eget etterforskningsteam for å for etterforske hendelsene.

Om det er noen sammenheng mellom tilfellene, kan politiet foreløpig ikke si helt sikkert. Men det er klare likhetstrekk mellom hendelsene.

Jon Roger Lund kan foreløpig ikke si noe om motivene for hendelsene. – Men uansett, så ser vi veldig alvorlig på hendelsene.det som har skjedd de siste nettene.

Fikk du med deg saken vår fra tidligere i år? Stadig yngre ungdom slåss mer brutalt – men det er ikke «svenske tilstander», mener politiet