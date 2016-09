Politiet stoppet parkkonsert

– Det var visst en slags rap han fremførte. Jeg kjenner ikke alle detaljer, men jeg har skjønt at naboene ikke var spesielt fornøyd med konserten. Om de reagerte på sangeren eller sangene vet jeg ikke, men de var i hvert fall misfornøyd med volumet på konserten i Sofienbergparken, sier operasjonsleder Marianne Heidenstrøm.

Politiet fikk flere klager på den høye musikken, som åpenbart ikke falt i smak hos alle.

Trodde han skulle gi seg, men ...

– Vi var der først klokken 19.45, og ba ham om å dempe seg. Klagene fortsatte å komme og klokken 20.30 kjørte en patrulje forbi. Den hadde inntrykk av at sangeren var i ferd med å pakke sammen og å ta kvelden, og grep ikke inn. Da det fortsatte å komme klager, reiste vi tilbake klokken 21.30 og gjorde det klart at nå var det nok. Han fikk et muntlig pålegg om at konserten skulle avsluttes.

– I dette landet har vi både ytringsfrihet og kunstnerisk frihet?

– Vi har også regler for lyd og støy og bruk av høyttaleranlegg i det offentlige rom. Det er ingen som har nektet sangerne å ytre seg. Men han får ikke lov til å gjøre det så høyt der, sier Heidenstrøm.

Full sagfører på bussen

For øvrig ble det også onsdag kveld beslaglagt kniv (på Oslo S) og – lit mer originalt – en sag.

– En beruset person satt på 77-bussen med en sag. Det var ingen hvermannsen som kom fra Jernia med ny sag. Jeg har ingen rapporter om at han hadde vært truende eller aggressiv, men han var full og hadde sag og mange passasjerer følte seg ubekvemme, så vi grep inn.