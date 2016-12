Politihunden «Appie» døde under trening: – Man trener mye sammen og får et nært forhold

Onsdag kveld var en hundefører fra hundetjenesten i Oslo politidistrikt på Ekebergsletta for å trene «Appie». Hunden var i overkant av ett år, og var ennå ikke godkjent som politihund.

Ulykken skjedde da hundeføreren skulle gi hunden vann, og bøyde seg inn i bilen for å ta ut skålen.

– Hunden var i bånd. Da hundeføreren skulle ta ut vannskålen fra politibilen og snudde ryggen til, greide hunden å vri seg ut av halsbåndet, sier leder for hundetjenesten Tor Paulsen til Aftenposten.

Hunden og eieren hadde trent sammen i syv måneder. Det ville tatt minst ett år til for å få den godkjent som politihund, anslår Paulsen.

Høyesterett har slått fast: Politihunder er offentlige tjenestemenn

Klandrer ingen for ulykken

Hunden hadde fått en leke som belønning etter treningen.

– Den løp en seiersrunde med ballen, og da den løp ut i veien kom det en bil, sier Paulsen.

Han understreker at det var umulig for føreren av bilen å stanse.

– Vi klandrer ikke noen for denne ulykken, hverken hundefører eller sjåfør. Dette er rett og slett et forferdelig uhell.

Hundeføreren er preget av ulykken. Det krever mye trening for å få godkjent en politihund, og man tilbringer dermed mye tid sammen.

– Hun hadde et veldig nært forhold til hunden. De to hadde god kjemi.

Ønsker å komme i kontakt med føreren av ulykkesbilen

Hunden ble kjørt til veterinæren, og politiet har ikke fått snakket med føreren av ulykkesbilen.

Politiet ber nå sjåføren om å ta kontakt.

– Han ble nok forskrekket, for det var en kraftig smell. Det er ingen som klandrer bilføreren. Vi ønsker å snakke med ham for å forsikre oss om at han ikke er skadet, sier Paulsen.