Politimann bøtelagt etter kollisjon med trikk

Kollisjonen var så kraftig at en politimann satt fatklemt i politibilen. Han fikk alvorlige skader. Én passasjer i trikken ble kjørt til legevakt med lettere skader.

Sammenstøtet fant sted i krysset Vogts gate og Marcus Thranes gate på Torshov i juli. Nå har politimannen som kjørte bilen fått et forelegg på 7000 kroner, melder Nettavisen.

I avgjørelsen påpeker Spesialenheten at føreren av politibilen enten var uoppmerksom eller at han holdt en for høy hastighet da han kjørte inn i krysset på rødt lyssignal, eventuelt begge deler.

– Uaktsomt

– En slik opptreden anses som uaktsom. Det ble videre lagt vekt på at det ikke var noe å bebreide trikkefører «B» for i situasjonen og at trikken fulgte hovedretningen på veien og således ikke hadde en uventet eller spesiell vinkel gjennom krysset, heter det i påtalevedtaket fra Spesialenheten som Nettavisen henviser til.

De to politifolkene kjørte utrykning etter melding om et pågående sykkeltyveri den natten. Politimannen som var passasjer i bilen ble påført bruddskader i hofteregionen.

– Det var intet ved politioppdraget som «A» var på vei til som tilsa at det var nødvendig å komme spesielt fort frem for å sikre liv eller helse, fortsetter vedtaket.

Beholder jobben og lappen

Oslo politidistrikt opplyser til Nettavisen at saken ikke får noen konsekvenser for ansettelsesforholdet til politimannen.

– Han som kjørte bilen har vedtatt og akseptert forelegget, og sånn sett har ikke vi noen kommentarer til det, sier pressevakt Roar Hansen ved Oslo politidistrikt.