Polsk «gudfarskikkelse» sentral i Oslos spritmiljø

Den 30 år gamle polakken er i hjemlandet kjent under navnet «Scarface», og har siden februar vært etterlyst for drap i Polen.

Mannen antas å ha hatt en sentral rolle i ulovlig spritomsetning rettet mot ungdomsmiljøer i Oslo og hele landet, og ble i september pågrepet på Stovner. Han mistenkes også å stå bak omfattende narkotikasmugling til hele Norge og resten av Skandinavia.

– Vi fikk nyss i denne luringen av en polakk som er veldig sentral i alle typer kriminell virksomhet i Oslo-distriktet. Han er en slags gudfarskikkelse i det kriminelle miljøet, sier Bjørn Pedersen, leder for ordensavsnittet ved Majorstuen politistasjon, til NTB.

Sprittaxi er et kjent begrep blant mange ungdommer i Oslo: Skaffer seg enkelt alkohol som kan være livsfarlig.

Polsk politi i ekstase

Polsk politi mener mannen tilhører det kriminelle miljøet i byen Szczecin, nordvest i landet. Han er etterlyst for å ha drept en dørvakt ved en ulovlig spillehall i februar i år.

Dørvakten, som var tidligere bokser, døde av skadene etter å ha blitt hogd i hodet med en machete.

30-åringen rømte til Norge i februar, og har etter pågripelsen i høst sonet en dom på 18 dager for spritsmugling fra 2010. Han sitter nå i varetekt.

– Vi vet at polske myndigheter var i ekstase da han ble pågrepet. Han anses som sentral i det multikriminelle miljøet i Polen, sier Pedersen.

Oslo tingrett besluttet mandag at mannen kan utleveres til Polen, men kjennelsen er anket og uteleveringen kan derfor ikke skje før den er ferdig behandlet i rettssystemet.

– Han erkjenner ikke straffskyld for drapssiktelsen i Polen og samtykker derfor ikke til utlevering. Han var ikke kjent med politiets påstand om at han er sentral i spritmiljøet, og erkjenner verken sprit- eller narkotikasmugling til Norge, sier 30-åringens forsvarer, advokat Darija Jamina, til NTB.

Tusen 15–16-åringer festet i skogen ved Sognsvann fredag kveld: Politiet tror sprittaxier solgte smuglervarer fra parkeringsplassen

Sprittaxier

Det er et prosjekt ved Majorstuen politistasjon som siden forsommeren har rettet søkelyset mot ulovlig spritsalg til mindreårige, kjent som såkalte sprittaxier. Etter hvert er hele det ulovlige spritmiljøet i hovedstaden omfattet. Det multikriminelle miljøet består nesten utelukkende av polakker.

Bjørn Pedersen anslår at 10-15 personer er pågrepet i kjølvannet av pågripelsen av «Scarface». En av dem er en nordmann som videresolgte sprit til ungdommer.

I tillegg er flere titusen sigaretter, flere tusen liter øl, rundt tusen liter sprit og flere hundre tusen kroner i kontanter blitt beslaglagt.

Et nytt og viktig gjennombrudd skjedde tirsdag 4. oktober da en bil ble stanset på Ris, nordvest i Oslo. Politiet endte opp i et hus i Oslo der det viste seg at 25 personer oppholdt seg. I huset og flere garasjer fant politiet cirka 4000 liter øl, 400 liter sprit og om lag 43.000 sigaretter.

– Galskap

Til tross for pågripelsene og gjennombruddet i etterforskningen, føler politiet seg nærmest maktesløse. Det finnes ingen kjente utsalgssteder for den ulovlige spriten, kommunikasjonen foregår med koder og få ungdommer vil snakke med politiet.

– Med pågripelsen av gudfaren har vi tatt ut flere salgsledd. Men vi vet at dette er omfattende og på linje med narkotika. Det er ustoppelig og markedet nærmest utømmelig, sier Pedersen, og understreker hvor farlig slik sprit kan være:

– Det er et marked for dette, men det er tragisk at man tar risikoen og kjøper galskapen. Vi vet ikke om det man kjøper er livsfarlig metanol, sier Pedersen.