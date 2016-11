Problemer med T-banen flere steder i Oslo

Litt over klokken åtte onsdag morgen melder Ruter at all trafikk mellom Storo og Carl-Berner er stanset på grunn av signalfeil.

Likevel melder flere passasjerer at de er blitt bedt om å gå av på Oslo S og på Stortinget.

Rundt klokken 08.45 melder Ruter at linje fem skal gå som normalt, men at det vil være forsinkelser.

Omtrent samtidig melder Ruter at det ikke er noe trafikk mellom Løren og Stortinget.

Synne Marschhauser

Togforsinkelser i morgenrushet

Togpassasjerene opplever også små forsinkelser etter en signalfeil på toglinjen Ski-Mysen rundt kl 08.00 Den er nå rettet opp, men det er fortsatt følgeforsinkelser, opplyser Jernbaneverkets pressekontakt.

Manuell dirigering på Sinsen

Kommunikasjonssjef i Sporveien, Cato Asperud, forteller at det har hatt problemer med en sporveksel på Sinsen.

– Det skal være manuell dirigering der nå, så etter det jeg vet skal problemet være løst, sier Asperud til Aftenposten.

Likevel sier han at det kan være en del forsinkelser på grunn av dette.

Bortsett fra dette er det ikke meldt om noen ekstraordinære hendelser onsdag morgen.