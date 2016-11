Professor i Oslo dømt for konemishandling

Oslo tingrett fant blant annet mannen i 50-årene skyldig i å ha slått henne i hodet med en trehammer, puttet en tremeisel inn i munnen hennes og for å ha tatt kvelertak på henne.

Ifølge nettavisen Uniforum har retten lagt vekt på at forholdet pågikk fra mars 2013 til oktober året etter. Videre er det lagt vekt på det betydelige skadepotensialet av handlingene og kvinnens opplevelse av psykisk terror og frykt for at ektemannen skulle ende opp med å drepe henne.

Forholdet ble anmeldt til politiet i oktober 2014, mens tiltalen først kom opp halvannet år senere. Retten mener det må tas et visst hensyn til tidsbruken og bemerker at straffen uten denne reduksjonen ville vært ett år.

Professoren er også dømt for å ha motarbeidet rettssystemet. Ifølge dommen sendte han blant annet en e-post til kona der han truet henne om det skulle komme til rettssak og domfellelse.

Retten har ikke lagt vekt på at tiltalte delvis har erkjent enkelte hendelser siden han ikke har erkjent at det ble utøvd vold. Retten kan for øvrig ikke se at det foreligger formildende omstendigheter.