Rapporten fra byggmiljøene i Oslo og Akershus er basert på at tillitsvalgte har oppsøkt 59 byggeplasser med nesten 3.000 arbeidere for å undersøke hvor omfattende bruken av innleie er og om den er lovlig, skriver FriFagbevegelse.

I rapporten kommer det frem at nesten all innleid arbeidskraft kommer fra bemanningsbyråer, ikke fra andre produksjonsbedrifter. For at innleid arbeidskraft skal være lovlig må flere punkter være på plass. Av alle de undersøkte innleieforholdene som er omtalt i rapporten var hele 85 prosent ulovlig.

– Generelt ser vi at tillitsvalgte blir totalt overkjørt i innleiesaker. Problemet er at både ulovlig innleie og sosial dumping er så å si risikofritt. Den verste straffen de som driver med dette kan få, er å komme i mediene og kanskje måtte betale det arbeidet egentlig koster, sier organisasjonsarbeider i Rørleggernes fagforening i Oslo, Boye Ullmann.