Reagerer sterkt på stengingen av bassenget på Diakonhjemmet

Aftenpostens oppslag om at varmtvannsbassenget ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo stenger før påske neste år, vekker reaksjoner.

Fakta: Varmtvannsbassenget på Diakonhjemmet I dag er det 34 graders varme bassenget et terapi-sted for 800 brukere med kronisk sykdom. Av dem deltar rundt 580 i treningsgrupper.

Spør helseministeren

– Jeg spør helseminister Bent Høie (H) om hvordan han kan se på at et slikt viktig, fungerende tilbud forsvinner og samtidig snakke om pasientens helsevesen, sier SVs stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).

– Jeg har tidligere spurt helseministeren om hvorfor regjeringen avvikler diagnoselisten for gratis fysioterapi i statsbudsjettet for 2017, samtidig som den presenterer en opptrappingsplan for rehabilitering. Mange mennesker er avhengig av den fysioterapeutiske behandlingen for å kunne jobbe, sier Andersen.

- Nedtrapping av rehabilitering

– Hvis tilbudet ved Diakonhjemmet legges ned, er dette en nedtrappingsplan på rehabilitering. Myndighetene må i det minste sikre at brukerne ved Diakonhjemmet har nye bassengtilbud på plass, sier Andersen.

Faste brukere av varmtvannsbassenget reagerer også sterkt. De har nå skrevet til helseministeren, helsebyråd Inga Marte Thorkildsen og direktør ved Diakonhjemmet sykehus, Anders Mohn Frafjord.

Olav Olsen

Administrasjonen ved sykehuset sier at den ønsket å gå tidlig ut med informasjon om sykehusets behov for mer sykehusareal slik at brukerne av bassenget skal ha god tid til å finne alternative treningssteder.

Problemet er at det finnes ingen andre offentlige varmtvannsbasseng på 34 grader i Oslo. Stengningen av bassenget skal opp i Diakonhjemmets styremøte torsdag.

- Har et håp om å finne løsninger

Tor Stenersen

Diakonhjemmet må stenge terapibadet fordi det er pålagt andre oppgaver som trenger plassen badet i dag disponerer. Dermed mister mange pasienter et godt tilbud.

Karin Andersens partifelle, byråd Inga Marte Thorkildsen, sier de ikke har noen løsninger på plass nå.

– Vi leter etter alternativer. Vi har ikke løsninger på plass, men vi leter fordi vi har et håp om at vi skal finne dem, sier byråd Inga Marte Thorkildsen.

– Og på litt lenger sikt må vi sørge for å prioritere inn terapibad når vi planlegger de nye badene som skal bygges.

– Er dette et spørsmål om penger?

– Jeg har spurt om det, og fått til svar at det er det ikke. Det handler rett og slett om at Diakonhjemmet fra helsemyndighetene er pålagt nye oppgaver som krever den plassen badet tar i dag.

Tror ikke alternativer finnes

Rolf Øhman l

Bjørnar Moxnes i Rødt har ikke tro på at byrådet vil finne alternative løsninger. Han tror ikke de finnes i Oslo. Han mener det gjør det enda mer meningsløst å fylle varmtvannsbassenget på Diakonhjemmet med betong: – Ja, bassenget er så viktig og betyr så mye for mange som sliter med store plager. Mange klarer å fortsette å jobbe nettopp på grunn av bassenget.

– Hva skal man gjøre?

– For det første må helseminister Bent Høie trekke tilbake de ekstraoppgavene som Helse Sørøst har lagt på Diakonhjemmet. Dermed kan man unngå å fylle bassenget med betong. Deretter må byrådet stille opp med de 2,2 årlige millionene som det koster å drifte bassenget. Det forrige byrådet så ikke verdien i det, men jeg har håp om at det sittende skal få det til. Rehabilitering er en kommunal oppgave, sier Moxnes.

Alice Beathe Andersgaard, direktør medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst RHF svarer i en e-post. Hun henviser til vedtaket som helseforetaket gjorde 16. juni for å sikre at innbyggerne får sykehustjenestene de har behov for også i framtiden med raskt økende befolkning.

– Slik vi forstår det, har sykehuset behov for å omdisponere arealer til å håndtere en økt tilvekst av pasienter, skriver hun.

– Vi har forståelse for at mange brukere har et behov for bassengtrening, men denne type opptrening for revmatikere er ikke en tjeneste som regnes som spesialisthelsetjeneste. Vi registrerer dessuten at det er en dialog mellom Diakonhjemmet og kommunen for å finne alternative løsninger for denne brukergruppen.