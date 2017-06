«Trolig tre personer i vannet. Redning pågår», meldte Oslo-politiet kl. 9 lørdag morgen.

Men bare fem minutter senere kunne politiet opplyse om at redningsaksjonen er over. To personer ble plukket opp av en brannbåt, mens en tredje person svømte i land selv.

Ingen er skadet. De er kun våte og kalde, skriver politiet på Twitter.

Båten, som sank i fjorden, var en lystbåt, opplyser Oslo-politiet til NTB.