Redningsaksjon etter båtforlis mellom Sørengkaia og Vippetangen

«Trolig tre personer i vannet. Redning pågår», meldte Oslo-politiet kl. 9 lørdag morgen.

Men bare fem minutter senere kunne politiet opplyse om at redningsaksjonen var over. To personer ble plukket opp av en brannbåt, mens en tredje person svømte i land selv.

Ingen er skadet. De er kun våte og kalde, skriver politiet på Twitter.

Båten, som sank i fjorden, var en lystbåt, opplyser Oslo-politiet til NTB.

Redningsaksjon over. 2 personer er plukket opp av brannbåt, 1 person har selv svømt til land. Ingen skadet, kun våte og kalde. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) June 17, 2017

Padlet ut med et brett

Brann- og redningsetaten skriver at de hadde både brannbåt og dykkere ved Sørenga, og at det var en 17 fot stor båt som kantret.

En person padlet ut med et brett som de tre som var ombord fikk henge seg på til brannbåten og dykkerne kom frem.