Redningshelikopter kunne ikke lande på Ullevål sykehus

Pilotene måtte velge fotballbanen på Nedre Bekkelaget, ved veien ut til Ormøya, i stedet for helikopterplattformen på Ullevål sykehus.

Pilotene fra Luftforsvaret satte den store maskinen ned mellom lyktestolpene på fotballbanen og pasienten de hadde med seg ble hentet i ambulanse.

Det bor mange mennesker i området. Landingen vakte noe oppsikt og folk kontaktet Aftenposten og lurte på hva som skjedde.

For dårlig sikt

Regnværet førte til at sikten på Ullevål var for dårlig for å lande der, men skapte ellers ikke noen problemer for redningshelikopteret, ifølge fartøysjefen.

Redningshelikoptrene er utstyrt blant annet med værradar, noe som gjør at de kan fly under forhold da legehelikoptrene må holde seg på bakken.