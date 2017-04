Regjeringen vil bla opp 14,7 milliarder for ny T-banetunnel og Fornebubane

Pengene til Oslo-prosjektene er noen av de mange eksemplene på prioriteringene i Nasjonal transportplan, som legges frem onsdag.

Milliardsummene til Fornebubanen og ny T-banetunnel under hovedstaden innebærer at staten tar rundt 50 prosent av kostnadene for de to store samferdselsprosjektene.

Planen som regjeringen legger frem klokken 12 onsdag, legger opp til byggestart for Fornebubanen i 2021 og at banen skal stå ferdig i 2025, skriver NRK, som får opplysningene bekreftet fra Høyres Nikolai Astrup, lederen for Stortingets transportkomité.

En ny T-banetunnel gjennom hovedstaden skal, om alt går som planlagt, bygges fra 2024 til 2029. Det betyr at Oslo-området i det neste tiåret vil bli preget av svært omfattende samferdselsprosjekter.

– [Kapasiteten i] sentrumstunnelen under Oslo i dag er i ferd med å bli sprengt. Derfor er det helt nødvendig med en ny tunnel som kommer til å øke kapasiteten betydelig, sier Nikolai Astrup, som også er leder for Oslo Høyre, til NRK.

Aftenposten skrev i januar at Fornebubanen får 6–7 milliarder statlige kroner.