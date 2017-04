Regjeringen vil ikke dekke nytt signalanlegg til T-banen i Oslo

I NTP fikk Oslo og Akershus seks milliarder kroner til Fornebubanen, og nesten åtte milliarder til den nye metrotunnelen som skal stå klar om 15 år.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) sier til VG at han reagerer på at ingenting er satt av til et nytt signal- og styringssystem til T-banetunnel gjennom Oslo, som hadde kunnet øke kapasiteten med 25 prosent. Et nytt system vil koste rundt fire milliarder.

– Det er klart vi er skuffet, og veldig overrasket, sier Johansen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier at dette ikke ble prioritert i Oslopakke 3 og at posten derfor ikke nådde opp. Han reagerer på at Oslo og Akershus ber om enda mer penger.

– Hvis Oslo vil at staten skal overta ansvaret for sitt transportsystem, så får de heller be om det. Oslo får nå 400 millioner årlig i rammetilskudd til kollektivtransport, mot 200 millioner fra de rødgrønne, legger han til. Byrådet er uenig og viser til et anmodningsvedtak fra Oslopakke 3.

– Oslo bruker milliarder hvert år, mer enn noen annen norsk kommune. Men gjennom mange år har behovet for signalanlegget vært spilt inn til regjeringen, også fra det forrige borgerlige byrådet med Høyre, Venstre og KrF, sier Johansen.