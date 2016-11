Rett ved Carl Berner kommer Oslos nye kunstlunge

I juni neste år åpner det som skal bli et nytt nasjonalt visningssted for tredimensjonal kunst i Hekkveien på Carl Berner i regi av Norsk Billedhoggerforening. Foreningen holder i dag til i en ærverdig sveitservilla fra 1870 med en historisk hage på fire mål. Huset ble i sin tid fraskilt fra Frydenberg Gård og fikk navnet Frydenlund. Aldri hørt om, sier du? I så fall er du ikke alene. Men det skal det bli en slutt på.

– Vi har disponert dette huset i femti år. Den gang lå det nesten på landet, nå ligger det jo midt i byen. Da er det nesten for galt at vi ikke for vist det mer frem for hele byen. Alle som er innom for første gang kaller det en skjult perle. Og det er jo det jo virkelig, sier Christine Aspelund, styreleder i Norsk Billedhoggerforening.

Fem millioner

De skal nå bruke fem millioner kroner på å gjøre stedet til et besøkssenter både for fagmiljøet, sine 350 medlemmer og det brede publikum. Målet er at det nye senteret skal styrke interessen og forståelsen for fagfeltet.

Arve Henriksen

– I dag har vi utplassert mye tredimensjonal kunst i byrommet i Oslo, men vi har ikke noe fast visningsarena. Det er derfor et stort behov for et senter som kan konsentrere seg som den tredimensjonale kunsten, både nasjonalt, internasjonalt og lokalt. Og da tenker vi både i form av utstillinger og kunne tilby et formidlingsopplegg, med seminarer

og foredrag, sier daglig leder Erik Steen ved Norsk Billedhoggerforening.

Morten Finnby, ArcHUno

Ettersom huset fra 1870 står på byantikvarens gule liste for verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, er det begrenset hva de får gjort eksteriørmessig.

Internasjonale kunstnere

Innvending skal imidlertid huset pusses opp, med nye rom for utstillinger, formidling og atelier. I andre etasje skal det blant annet lages en kunstnerresidens hvor internasjonale kunstnere kan komme for å bo og jobbe i perioder.

– Når det nye senteret står ferdig vil vi få anledning til å vise frem mange av de kunstuttrykkene vi i dag ikke får vist frem utendørs, de litt mer skjøre produksjonene, sier Steen.

Arve Henriksen

I den vel fire mål store hagen, med et eldgammelt eiketreet som midtpunkt, står det allerede utstilt noen skulpturer. Og flere skal det bli. I tillegg fungerer tomten som et slags oppbevaringsområde for skulpturer. Målet er at hagen skal bli en slags miniatyrversjon av Ekebergparken, et profesjonelt kunststed med full åpenhet for publikum. Forskjellen blir at mens skulpturparker som Ekeberg, hvor kunsten er del av en samling og dermed har mer eller mindre faste posisjoner, vil utstillingsprogrammet hos billedhoggerforeningen hele tiden vil være i utvikling.

Tilbakeføre historisk hage

– Naboene her bruker allerede hagen og vi har mange barnehager som er innom. Men vi har lyst til å oppgradere hagen tilbake til den forfatning vi tror den var ment å være, slik at den skal bli attraktiv å besøke for folk, sier prosjektleder Linda S. Olsen.

Arve Henriksen

Men der stopper også likheten med Ekebergparken.

To tredjedeler av det som skal stilles ut kommer vil være yngre norsk kunst.

– Den siste delen har vi tenkt å vie til internasjonale kunstnere som har hatt betydning for norske kunstnere. Vi har også lyst til å løfte frem historiske kunstnerskap som har vært sentrale for utviklingen av fagfeltet, sier Steen.

- Viktig for østkanten

Like viktig for billedhoggerforeningen er at det utvikles et sted for kulturinteresserte på østkanten av byen. Planen er at det nye senteret skal bli et must å besøke i helgene for Oslofolk.

– Visningsstedet har en sterk lokal forankring. Vi holder til i et byområde som fra før har få tilrettelagte tilbud på kunst- og kultursiden og stedet er allerede et yndet besøkssted for lokalbefolkningen. Sentralt for arbeidet er en styrking av forståelsen

for fagfeltet i møte med et bredt publikum, i tillegg til å være nytenkende og eksperimentell internt i feltet, sier Linda S. Olsen.

Arve Henriksen

Oslo kommune er svært positive til planene. Kulturbyråd Rina Mariann Hansen har derfor foreslått å øke driftstilskuddet til norsk billedhoggerforening med 150 000, opp til totalt 600 000 neste år. I går fikk de også tildelt et deltilskudd på 850.000 kroner fra kulturhusmidlene.

– Vi tar sikte på å tildele et deltilskudd også kommende år, litt avhengig av spillemiddelpotten fra kulturdepartementet. Jeg er veldig positiv til dette prosjektet, det blir er viktig visningssted for skulptur, og gir et nytt kulturtilbud på Carl Berner, sier Hansen.