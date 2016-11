I fjor innførte byrådet gratis kjernetid i Aktivitetsskolen (tidligere SFO, nå AKS) for alle 1.-klassinger i bydelene Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand.

Nå foreslår byrådet å utvide ordningen, slik at den fra høsten 2017 vil også gjelde et nytt årskull i de fem bydelene, samt 1.-klassinger i bydel Bjerke.

Det er altså bosted og ikke familiens inntekt som avgjør om barnet får gratis kjernetid på AKS.

Det får for eksempel slike utslag:

På Årvoll øst i Oslo lever 8,5 prosent av barnefamiliene under lavinntektsgrensen (mer om denne nedenfor). Likevel vil alle førsteklassinger få gratis AKS-kjernetid fra neste høst.

I Homansbyen på vestkanten lever 21,1 prosent av barnefamiliene under lavinntektsgrensen. Her må alle betale for å være på AKS.

Venstres gruppeleder i bystyret, Guri Melby, mener byrådets modell er usosial og lite treffsikker.

– Det er en merkelig prioritering fra byrådet å bruke store midler på å gi gratis aktivitetsskoletimer til barn som har foreldre med svært høye inntekter, bare fordi de bor i riktig bydel, samtidig som de svikter de fattige barna i vest.

Kartet viser skoler med gratis kjernetid i en eller annen form (markert i rødt og svart). Oslo-områdene er fargelagt etter andel husholdninger med barn under 18 år under EUs lavinntektsgrense (jo mørkere farge jo høyere andel under lavinntektsgrensen). Klikk på områdene eller skolene for informasjon.

Fakta: EUs lavinntektsgrense Vi har i kartet over lagt EUs lavinntektsgrense til grunn og basert oss på inntektstall for 2014. En husholdning er ifølge definisjonen under EUs lavinntektsgrense hvis husholdningens inntekt etter skatt pr. forbruksenhet er under 60 prosent av medianinntekten. Medianinntekten er det midterste beløpet i fordelingen hvis man sorterer inntektene etter størrelse. For at man skal kunne sammenligne husholdninger med ulikt antall barn og voksne, bruker man såkalte forbruksvekter. EU-skalaen gir første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne vekten 0,5 hver, mens hvert barn får vekten 0,3. Ifølge SSB var medianinntekten for Oslo i 2014 (pr. forbruksenhet i henhold til EU-skalaen) 345.000 kroner. Det betyr at en enslig person vil være under grensen med en årsinntekt på 207.000 kroner etter skatt (345.000*0,6). En enslig forsørger med to barn vil vektes 1,6 (én voksen og to barn). Det betyr at husholdningen vil være under lavinntektsgrensen hvis inntekten er 331.200 kroner eller mindre etter skatt (60 pst av 345.000*1,6). For et par med tre barn vil vekten bli 2,4 (1+0,5+0,3+0,3+0,3). Det vil si at husholdningen ligger under lavinntektsgrensen hvis inntekt etter skatt er 496.800 kroner eller mindre (60 pst av 345.000*2,4).

Uranienborg eller Høybråten?

Som kartet viser, er det relativt få lavinntektsfamilier i områder som Årvoll og Hellerudtoppen, mens Skillebekk, Frogner og Homansbyen ligger over Oslo-snittet.

En husholdning er ifølge definisjonen under EUs lavinntektsgrense hvis husholdningens inntekt etter skatt pr. forbruksenhet er under 60 prosent av medianinntekten (se fakta over).

For eksempel vil en enslig forsørger med to barn være under lavinntektsgrensen hvis inntekten er 331.200 kroner eller mindre etter skatt.

Familier i de utvalgte bydelene med inntekt over 370.320 kroner, vil spare 1925 kroner i måneden på gratis kjernetid/halvdagsplass. Det tilsvarer mer enn 20.000 kroner i året.

Samtidig, i områder/på trinn uten gratis kjernetid, vil de med lavest inntekt betale 4.310 kr pr. år for kjernetid.

Fakta: Gratis kjernetid Dette skoleåret får ca. 2000 1.-klassinger på 35 skoler i fire bydeler (Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand) tilbud om gratis AKS. Gratis kjernetid betyr at barna kan få være på Aktivitetsskolen hver ettermiddag, inntil 12 timer pr. uke og to dager pr. uke i skolens ferier (utenom juli da AKS er stengt). Nå foreslår byrådet å utvide ordningen til å gjelde et årskull til i de nevnte bydelene, samt 1.-klassinger i bydel Bjerke. Det settes ifølge byrådsavdelingen av 57,4 millioner kroner til dette i 2017-budsjettet. Bakgrunnen er at byrådet har lovet å gradvis innføre gratis halvdagsplass i Aktivitetsskolen for 1.–4. trinn i bydelene Alna, Grorud, Bjerke, Sagene, Gamle Oslo, Grünerløkka, Stovner og Søndre Nordstrand, samt på enkelte skoler i bydel Østensjø og St. Hanshaugen innen 2018 Tøyen, Vahl og Mortensrud har allerede gratis kjernetid på AKS for 1.–4. trinn, mens Linderud og Møllergata er med i en statlig satsing som gir gratis kjernetid på AKS for 3. og 4. trinn. Kilder: Oslo kommune.

Vil gi til alle lavinntektsfamilier

I sitt alternative Oslo-budsjett foreslår Venstre å endre byrådets modell.

– For bare seks millioner mer enn det byrådet bruker på å gi gratis AKS til barna på 1. og 2. trinn i Groruddalen og Søndre Nordstrand, kan alle barn i lavinntektsfamilier i Oslo på 1.–4. trinn få gratis kjernetid i AKS, sier Melby,

Venstre har lagt inn 47 millioner til gratis kjernetid, men understreker at tallet er basert på egne beregninger da det ikke er finregnet på en slik modell.

Fakta: Venstres foreløpige beregninger Venstre har bedt om å få sin alternative modell beregnet, men bystyreflertallet avviste dette. Partiet har derfor basert seg på egne anslag i sitt alternative budsjett og presiserer at disse kan være usikre og kun fungerer som et estimat. Venstre er ved hjelp av tall fra SSB kommet frem til at det er rundt 4600 barn på 1.−4. trinn som lever under EUs lavinntektsgrense i Oslo. De har regnet med at byrådet bruker 41 millioner på gratis AKS til ca. 4000 barn, tilsvarende 10.250 kr pr. barn pr. år. Det betyr at hvis man gir tilsvarende sum til alle lavinntektsbarn i stedet for å gjøre det bydelsvis blir det ca. 47 millioner kroner. Sannsynligvis blir det litt billigere fordi satsene for AKS er differensiert etter inntekt (de som vil få gratis AKS med Venstres modellen vil i utgangspunktet betale mindre enn noen av dem som får gratis AKS med byrådets modell). Ifølge byrådsavdelingen brukes det 57,4 millioner kroner på AKS årlig. Hvis man deler dette på 4000, blir det 14.250 kr pr. barn pr. år. Hvis man legger disse tallene til grunn må Venstre ut med 65,5 millioner kroner, altså ca. 8 millioner mer enn byrådet bruker på dagens ordning.

Dan P. Neegaard

– Men hva med dem som tjener bare litt mer enn grensen dere setter. Vil ikke det også kunne bli urettferdig?

– Det er ikke sånn at du går rett opp til makspris. I en god modell vil du ha gradvis stigning i prisen. Målet er at alle som ønsker det og har behov skal kunne gå på AKS og poenget er da at det blir veldig feil å fokusere på geografi, mener Melby.

Uranienborg-rektor: – Kan oppleves som sårt

På Uranienborg skole går mer enn 90 prosent på AKS, ifølge rektor Randi Elisabeth Tallaksen.

– Vi kjenner til at økonomi er en av årsakene til at barn ikke deltar. Siden det er relativt få som ikke deltar ved AKS, ser vi at det kan oppleves som sårt og delvis stigmatiserende å ikke gå på AKS. Vi hadde gjerne sett at gratis kjernetid var inntektsregulert.

Dan P. Neegaard

Rektor: – Burde vært inntektsgradert

Også rektor på Ruseløkka skole på Skillebekk, Merete Hansen, kjenner til at elever ikke går på AKS på grunn av økonomi.

– Det er venteliste på våre halvdagsplasser. Ca 30 prosent av barna på AKS Ruseløkka har inntektsredusert betaling, sier Hansen.

– Elever som ikke har plass bruker ofte langt tid når de skal forlate skolen etter skoletid og vi opplever at de ønsker å være med over i AKS. Vi mener helt klart at gratis kjernetid i AKS burde vært inntektsgradert. Driftsstyret har etterspurt om skolen kan søke forsøk med gratis kjernetid, men det har til nå ikke vært åpnet for dette.

Ved Bolteløkka skole går 96 prosent av elevene på 1.–4. trinn på AKS.

– AKS er et viktig tilbud og en god læringsstøttende arena for våre elever. Det er også en viktig bidragsyter for at elever sosialiseres og trives på skolen, sier Ronny Sollien Engebråten, rektor ved Bolteløkka skole.

Bakgrunn: På Bygdøy, Korsvoll og Lilleaker går samtlige 1.-klassinger på Aktivitetsskolen. På østkantskolene Rommen, Vahl og Gran deltar under halvparten.

Vil sikre alle elever et like godt tilbud

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) forsvarer den universelle innretningen, som var blant SVs viktigste valgløfter i fjor.

– Hvorfor skal rike familier på Årvoll få gratis kjernetid på AKS?

– Oslo har allerede i dag inntektsgradert betaling som gjelder hele byen. Familiene med lavest inntekt får billigere AKS. Det vi har ønsket å gjøre, er å heve kvaliteten på AKS ved å bruke mer kommunale midler selv, sier byråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Hun understreker at byrådets hovedpoeng ikke er å sponse enkeltfamilier, men å styrke økonomien og dermed også kvaliteten på Aktivitetsskolen.

– I utgangspunktet er AKS finansiert gjennom foreldrebetaling. Dermed har deltagelsen en direkte sammenheng med kvaliteten. Deltagelsen i vest er langt høyere og de kan dermed gi et helt annet tilbud til elevene, sier Tellevik Dahl.

Hun kaller Venstres modell en potensiell «fattigdomsfelle»

– Den kan skape uheldige terskler for deltagelse i arbeidslivet hvis det er sånn at litt økt inntekt gjør at du får betydelig høyere oppholdsbetaling.