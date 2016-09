Rødt vil ikke støtte byrådet hvis kommersielle får barnehage-ja

– Gratulerer med dagen! Jeg gleder meg til å feire barnehagen med dere, kunne en smilende kunnskapsbyråd Tone Tellevik Dahl (A) fortelle barna på Espira Grefsen Stasjon barnehage før hun klippet snoren under den offisielle åpningen av barnehagen mandag.

Torsdag åpner hun enda en privat barnehage: Da skal hun klippe snoren for en Espira-barnehage på Løren.

– Vi trenger også de private aktørene for å nå målet om full barnehagedekning, konstaterer byråden overfor Aftenposten rett etter seremonien mandag.

Har fått avklaring fra Fylkesmannen

For ett år siden var diskusjonen rundt kommersielle barnehager det heteste temaet under byrådsforhandlingene med Rødt, som ikke ønsket flere kommersielle barnehager i Oslo.

Ap måtte til slutt svelge denne kamelen. Til gjengjeld skulle Rødt være garantist for det rødgrønne budsjettet.

Rødt og byrådspartiene er enige om at «kommunen og ideelle virksomheter skal stå for drift av alle nye barnehager i Oslo».

Spørsmålet er om dette kan realiseres i «tråd med gjeldende lov- og regelverk», som det også står i avtalen.

Kommuneadvokaten mener nei – altså at kommersielle må få fortsette å drive. Rødt har selv innhentet en vurdering av en jusprofessor som har kommet til motsatt konklusjon.

Rødt: Veldig godt nytt

Og mandag kom Fylkesmannens vurdering på om det er lovlig å skille mellom kommersielle og ideelle barnehager.

Uten at byrådet og Rødt er mer enige av den grunn. De har hver sin tolkning av Fylkesmannens svar.

– Dette er veldig godt nytt! Fylkesmannen fastslår at det er en del av kommunens frie skjønn å yte tilskudd til nye barnehager, slik vi hele tida har sagt. Å kreve at de private aktørene er ideelle vil være greit så lenge barnas rettigheter etter loven blir oppfylt. Nærmere fullt gjennomslag for vårt syn er det vanskelig å komme, sier Bjørnar Moxnes, leder i Rødt.

Byråden: Kan ikke skille

Men det betyr ikke at byrådet har sikret støttet for budsjettet som blir lagt frem onsdag. Byrådspartiene har nemlig en annen tolkning enn Moxnes.

– Jeg tolker vurderingene dithen at vi kan stille vilkår for å godkjenne private barnehager, men ikke et vilkår på om de er ideelle eller kommersielle. Selv om vi ikke kan skille mellom ideelle og kommersielle søkere, så innfører vi nå en ny modell for godkjenning og oppfølging av private barnehager i Oslo, sier Tellevik Dahl og viser til de syv prinsippene vedrørende krav til alle nye private barnehager (se fakta)

Fakta: Oslo kommunes krav til nye private barnehager Barnehagens ansatte må ha tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i de kommunale barnehagene. Må på daglig basis ha samme voksentetthet pr. antall barn som i de kommunale barnehagene. Innenfor rammen av barnehagelovens § 14 a første ledd skal offentlige midler og foreldrebetaling komme barna i barnehagen til gode. Barnehagen må som et minimum følge Oslo kommunes kvalitetsstandarder eller ha tilsvarende eller bedre kvalitetssikringsverktøy. Barnehagen må som et minimum følge Oslo kommunes fremtidige standard for tilvenning til barnehage. Barnehagens ansatte må delta på respektiv bydels relevante kompetansetiltak for barnehagesektoren. Barnehagen må delta i den årlige nasjonale foreldreundersøkelsen.

Foreløpig har ikke prinsippet blitt testet. Det rødgrønne byrådet har ennå ikke godkjent barnehager i regi av kommersielle aktører etter at de tok over makten i Oslo i fjor.

Barnehagene som åpner denne uken ble godkjent av det forrige byrådet.

Men snart kan det bli annerledes.

– Hvordan blir samarbeidet med Rødt fremover?

– Det er lite sannsynlig at Rødt vil innsette et blått byråd. Vi skal snakke sammen om videre samarbeid. Vi har en god tone med Rødt, sier Tellevik Dahl.

Dan P. Neegaard

Moxnes sier på sin side at de syv kravene fra byrådet ikke holder.

– Vi holder oss til samarbeidsavtalen, der vi garanterer for helheten i budsjettet. Denne garantien står ved lag så lenge byrådet også overholder avtalen, der vi er enige om å bygge ut nye barnehager i kommunal og ideell, privat regi. Det vi ikke ønsker, er nye kommersielle barnehager. Etter mitt syn er det utenkelig hvis byrådet velger å bryte samarbeidsavtalen når også Fylkesmannen har fastslått det opplagte, nemlig at det er opp til kommunenes frie skjønn å yte tilskudd til nye, private barnehager, sier Moxnes.

Vil fortsette å bygge

Marit Lambrechts, administrerende direktør i Espira barnehager, har ikke planer om å gi seg ennå.

Espira har inngått avtaler med ulike utbyggere om bygging av fire nye barnehager som vil gi 350–400 nye barnehageplasser i løpet av to til tre år.

Dan P. Neegaard

– Vi har et svært godt samarbeid med bydelen og ønsker at både bydelen og kommunen skal være fornøyde, sier Lambrechts.

Espira sier de vil følge de syv kravene fra byrådet.

– Det er i utgangspunktet uproblematisk for oss siden vi allerede er godt innenfor de fleste av kravene, sier kommunikasjonsansvarlig Jens Schei Hansen i Espira.