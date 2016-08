Ruskjørte med buss – må i fengsel

Tidlig om morgenen 27. april i fjor fikk noen passasjerer en busstur de nok husker en stund. I dommen fra Oslo tingrett beskrev både en passasjer og en politibetjent vinglete og trafikkfarlig kjøring som toppet seg med at bussen mistet et speil da den tapte en liten duell mot en tunellvegg.

Likevel endte det godt; ingen ble skadet.

Medisiner

For sjåføren endte det ikke på noen måte godt. Han forklarte retten at han hatt et alkoholproblem og gikk på en rekke medisiner.

27. april fortsatte han å kjøre på E6 selv om han hadde synsforstyrrelser og hallusinasjoner. Etter en drøy time ble han stoppet av politiet.

Trønder fyllekjørte med skolebuss

Han hevdet at det ikke handlet om ruspåvirket kjøring fordi han bare hadde fulgt legens pålegg og tatt små mengder medisiner, en eller to ganger 5 mg zolidem kvelden før og to ganger 50 mg diclofenac om morgenen.

Påtalemyndigheten mente han hadde tilført adskillig mer.

Trodde mer på ekspertene enn på tiltalte

Retten trodde ikke tiltalte. Den festet lit til seksjonsleder Marianne Arnestad i Folkehelseinstituttet. Hun mente at inntaket måtte ha vært vesentlig større, og at tiltalte hadde tatt en helt annen dose enn den som var foreskrevet av legen.

Og siden retten ikke trodde han fulgte legens foreskriving, ble sjåføren dømt for å ha kjørt buss med en ruskonsentrasjon som minst tilsvarer en promille på 1,2.

I tillegg til at han må i fengsel og må betale bot og saksomkostninger, må sjåføren finne seg en ny jobb siden han mistet førerkortet for to år og må opp til førerprøven på nytt for å få det tilbake.