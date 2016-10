En snau måned etter at det rødgrønne byrådet har lagt frem sitt første Oslo-budsjett, kommer gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) i bystyret nå med et nytt forslag før budsjettet skal vedtas:

En midlertidig flerbrukshall på Tøyen fra neste år.

– Driver med yoga i klasserom

Tøyen sportsklubb har fått 1080 medlemmer siden de startet med aktiviteter i oktober i fjor. De driver med alt fra strikking, dans og sjakk, til kampsport, fotball og cricket. Styreleder Karianne Hjallen sier det er et skrikende behov for en flerbrukshall.

– Vi har over tusen medlemmer, men vil miste dem dersom vi ikke får ordentlige rammebetingelser. Nå har vi yoga i klasserom på Tøyen skole og capoeira i musikkrommet. Vi bruker biblioteket og skolen så mye vi kan, sier Hjallen.

Hun er positiv til forslaget om å få en midlertidig hall allerede neste år, men understreker at det også er viktig å få på plass en permanent hall.

– Vi føler vi løser en del problemstillinger i bydelen ved å opprette slike tilbud, men rammevilkårene er for dårlige. Vi trenger en flerbrukshall, ikke nasjonale signalbygg i parken, mener Hjallen.

Vil ha midlertidig hall til mange millioner kroner

SV ser til Jordal, der det skal bygges en midlertidig hall som erstatning for Jordal amfi, som skal oppgraderes. Det finnes ingen endelige anslag for hvor mye det vil koste, men på Jordal ble det satt av 17,5 millioner kroner til å sette opp hallen og ni millioner kroner til å drifte den.

Alternativt ønsker de å leie en hall, noe som trolig vil koste litt mindre.

– Er det avklart i byråd at dette er noe som skal gjennomføres?

– Byrådspartiene har en felles avklart ambisjon om å få på plass en midlertidig hall. Det blir vanskelig innenfor rammene som er vedtatt, derfor mener vi det er viktig å få penger på bordet på budsjettet for 2017, sier gruppeleder i SV Sunniva Holmås Eidsvoll til Aftenposten.

Uaktuelt å gå utenom byrådspartiene

– Hva gjør dere hvis byråden og Arbeiderpartiet sier nei?

– Det må vi se på. Det er en forhandlingssituasjon om budsjettet, hvor det er bystyret som skal forhandle, ikke byrådet. Derfor er det de andre gruppelederne jeg forholder meg til.

– Vil det si at det er aktuelt å søke andre partnere utenom byrådspartiene for å få gjennom dette?

– Nei, det er ikke aktuelt. Dette er en ambisjon jeg vet de andre partiene deler, men spørsmålet er hvor fort det skal skje.

– Kan du love at det kommer en slik hall til neste år?

– Nei, det kan jeg ikke. Dette er et forslag jeg kommer med, som vi skal behandle i bystyret.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Ap: – Vi får diskutere internt

Gruppeleder Frode Jacobsen i Arbeiderpartiet vil ikke love eller utelukke en midlertidig flerbrukshall til neste år, men han mener hans eget byråds forslag til budsjett er godt.

– Vi har vært opptatt av å få en flerbrukshall på Tøyen. Det jobber byrådet med, så må vi se om det er mulig å få til og hva det vil koste, sier Jacobsen.

– Er det mulig å få til en midlertidig hall innenfor dagens budsjett?

– Byrådet har lagt frem et godt forslag til budsjett. Om det er mulig å få til dette må vi se nærmere på.

– Er det mulig å få det inn i tillegg til budsjettforslaget?

– Det vet jeg ikke. Det må vi se nærmere på. Byrådets forslag til budsjett er i utgangspunktet vårt forslag. Jeg tar også for gitt at det er utgangspunktet for SV.

– Er det rart at de da foreslår ekstra tiltak utenom budsjettet?

– At SV har ønsker er helt i orden. Men vi får diskutere internt hva som er mulig å få til.

– Når kommer det en permanent flerbrukshall?

– Det kan jeg ikke svare på nå. Det må tiden vise, både for hvor den skal være og hvordan den skal finansieres. Jeg er sikker på at byrådet jobber raskt og effektivt med dette.