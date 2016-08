SV-topp i Oslo anklager sykehjem for svertekampanje

På Twitter onsdag ettermiddag går eldrebyråd Inga Marte Thorkildsens høyre hånd hardt ut mot det driveren av Manglerudhjemmet i Oslo, som denne uken har fått ros for nye løsninger ved sitt sykehjem.

En video fra sykehjemmet, som ble presentert på Aftenposten.no, mandag, viser et sykehjemstilbud som byr på spa, pub og butikk.

Benjamin Endre Larsen anklager nå den private tilbyderen for å drive en «kampanje for å sverte kommunale sykehjem» i Oslo.

Viktig info når Unicare kjører kampanje for å sverte kommunale sykehjem: — (((Benjamin E. L.))) (@benjamil) August 31, 2016

Blant dem som reagerer er KrF-politiker Erik Lunde.

I et intervju med Aftenposten onsdag ettermiddag står Larsen, som også er leder i Oslo SV, ved kritikken av Manglerudhjemmet og eierne i Unicare.

– De sier at de driver billigere, og de har bedre kvalitet på tilbudet sitt. Implisitt sier de at kommunen driver dårligere.

Etter å ha tenkt seg om, modererer han seg litt.

– Jeg tok nok litt hardt i. Unicare bruker mye ressurser på å vise fram et veldig flott tilbud, og så uttaler institusjonssjefen at «Jeg tror ikke vi hadde fått til dette hvis vi hadde vært kommunalt eiet.» Da kan folk sitte igjen med galt inntrykk.

– Hvordan får du dette til å bli en svertekampanje?

– Jeg mener åpenbart at Unicare har lagt ned mye energi i å angripe byrådets politikk, som går ut på at vi ønsker å avkommersialisere driften av sykehjem.

– Vi vil bruke ressursene på eldre, ikke på profitt. Jeg mener det er en helt klar politisk kontekst i det innsalget som Unicare har gjort. Det er ikke tilfeldig at Fabian Stang har kastet seg på og får dette til handle om byrådets politikk.

– Er ikke dette litt smålig?

– Hvis dette handlet om det fine som skjer på Manglerudhjemmet, så ville ikke saken fått den fremstillingen politisk som den har fått.

Larsen mener kommunale sykehjem har vel så gode tilbud.

– Det er veldig flott, det de gjør på Manglerud. Den type tilbud som de viser fram ved Manglerudhjemmet finnes også på kommunale sykehjem. Abildsø er et eksempel på det, de har blant annet sin egen hønsegård. Økernhjemmet er et annet eksempel, der de har egen butikk og kaniner. Alle kommunens sykehjem tilbyr dessuten alkoholservering til beboerne sine, sier Larsen.

Alle beboere på kommunens sykehjem kan få servert alkohol. Flere sykehjem har pub. — (((Benjamin E. L.))) (@benjamil) August 31, 2016

Etter at videoen fra Manglerudhjemmet ble publisert på Aftenposten har det vært en opphetet debatt på Twitter rundt privat drift av sykehjem.

Vil du at mora di skal brekke lårhalsen når hun faller gjennom gratisstolen fra Finn.no?

Tidligere ordfører i Oslo, Fabian Stang tar avstand fra uttalelsene fra Benjamin Endre Larsen.

– Vi politikere skal holde oss for gode til å kritisere de som hjelper oss. Alle forbedringer som skjer i eldreomsorgen, enten det er kommualt eller privat, fortjener oppmerksomhet. Jo mer vi snakker om det som skjer i eldreomsorgen, jo bedre blir kvaliteten, sier Stang.

Han mener det også er feil at eierne av Unicare har tatt ut store utbytter fra driften sin.

– Det de har gjort er å selge noen aksjoner for å få inn ekstra kapital. Skulle de nå ha tjent penger, i tillegg til å levere gode tjenester og ta vare på de ansatte og beboerne, så kan jeg leve godt med at noen tjener en krone eller to. Det blir det skatt av, sier Stang.

Mener byrådet at det er en svertekampanje mot kommunale sykehjem når Manglerudhjemmet forteller om fine resultater? pic.twitter.com/tvt0JwWOHC — Erik Lunde (@eriklun) August 31, 2016

Erik Lunde, gruppeleder for KrF i Oslo bystyre deler oppfatningen til Stang.

– Jeg synes det er underlig at man bruker ord som svertekampanje på noe som så mange har latt seg begeistre over. Det må være lov til å løfte frem gode eksempler på eldreomsorg med høy kvalitet, uten at man blir møtt av slike utspill fra de ansvarlige politikerne, sier han.

Han er enig med Benjamin Endre Larsen om at det også finnes gode eksempler i kommunal og ideel sektor som driver god eldreomsorg.

Jeg blir glad når jeg ser det @HellandHilde, hennes kolleger og @unicareomsorg har fått til på Manglerudhjemmet.Flott intervju på Dagsrevyen — Eirik Lae Solberg (@eiriksol) August 30, 2016

– Men det er ikke det dette handler om. Jeg tror byrådssekretæren tar litt lett på at det finnes et mangfold av driftsformer i sykehjemmene, noe som stimulerer til kreativitet og nye løsninger. Kanskje hadde vi ikke opplevd en like positiv utvikling hvis det bare var kommunen som skulle drifte alle sykehjemmene, sier han.

Janne Sonerud, direktør, Unicare omsorg har ikke besvart Aftenpostens henvendelser onsdag ettermiddag.