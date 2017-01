Sabotasje mot snøkanoner på Linderudkollen

Det ble ikke noe godt nyttår for ildsjelene i langrennsgruppa på Kjelsås. Endelig ble det meldt kuldegrader – og muligheter for snøproduksjon. De hadde ventet lenge, og på mandag ettermiddag skulle de fire endelig kanonene ut i løypa og begynne å skyte snø for utålmodige skiløpere i det nye, moderne skianlegget på Linderudkollen. Men det gikk ikke sånn.

Kappet kabler

– Nei, da vi kom opp, så vi at noen hadde vært der før oss. De hadde kappet strømkablene til alle de fire kanonene. Ingen virket. I dag, tirsdag, har vi reparatør på plass og håp om å få kanonene i gang ganske snart, sier Svein Olav Bø, anleggsansvarlig i Kjelsås Langrenn, som håper sabotasjen ikke er mer omfattende enn det de foreløpig har oppdaget.

Når hærverket ble gjort, er uvisst.

Stein Erik Kirkebøen

Skjedde i julen?

– Vi vet ikke, men vi tror det har skjedd ganske nylig. Kanonene ble brukt under kuldeperioden tidlig i november. Da fikk vi produsert snøen som har gjort det mulig å gå i en liten runde helt til nå, sier Bø.

Han vet at noen var oppe og så på kanonen første juledag, uten å legge merke til noe unormalt.

– Helt sikre kan vi ikke være siden vi ikke vet hvor nøye de sjekket, men vi tror sabotasjen har skjedd ganske nylig, i løpet av julen.

– Hvem mistenker dere?

Ingen mistenkte

– Saken blir anmeldt til politiet, de får ta seg av etterforskningen. Vi mistenker ingen. Det eneste vi er ganske sikre på, er at dette ikke er tilfeldige barnestreker. Spesielt den ene kabelen er så tykk og solid at den krever verktøy og krefter, sier Bø.

– Har dere eller anlegget fiender?

– Ikke det vi vet om. Vi har ikke fått noen negative henvendelser, bare en anmodning fra det nabolaget om ikke å kjøre kanonene nærmest bebyggelsen etter leggetid. Den tar vi selvfølgelig til følge. Og så er det noen miljø-/markaorganisasjoner som er imot utformingen av anlegget og som har protestert mot sider ved det. Men det er en sak mellom dem og kommunen. Vi har ingen tro på at det er noen sammenheng mellom det og sabotasjen, sier Bø, som har et håp om at de skal få kanonene i gang og benytte den varslede kuldeperioden til å produsere snø i det nye løypenettet på fem kilometer.