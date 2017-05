Lenge var det et pussig løp for spesielt interesserte, men etter hvert har annerledes-løpet Råskinnet vokst seg populært og stort. Lørdag er det 3500 fra de yngste unge til de godt voksne påmeldte i tre forskjellige løyper. Løpet arter seg som en blanding av løp og gjørmebryting og er kanskje landets tøffeste mosjonsløp, et løp som bokstavelig talt går over stokk og stein og gjennom myr og vann.

Går det an å løpe i stykker en myr? Noen mener det. Det har vært strid om Råskinnet.

Men noen liker det ikke.

– Helt åpenbart. Det er noen som er ute og saboterer, sier primus motor Per Morten Hoff i arrangørklubben Ready.

Merkebåndene er fjernet. Tre ganger

– Torsdag løp jeg gjennom den lengste løypa, og så at merkebåndene som vi hadde hengt opp på mandag, var plukket ned over en distanse på et par kilometer fra omtrent Kollbakkene i Maridalen og inn mot Korsvoll. Det var ikke noen liten jobb vedkommende har gjort, det er plukket ned flere søppelsekker med bånd og mange av dem hang i områder hvor det er vått langt over vanlig støvelhøyde. Det er en så stor jobb at jeg vil tro flere er sammen om å gjøre den.

Det kunne gått riktig galt da noen grep brukte kjetting for å stoppe terrengsyklister

Fredag var Hoff ute og merket på nytt. På ettermiddagen så han at løypebåndene var tatt ned på nytt. Nå må løypa merkes for tredje gang.

Jakter sabotører med viltkamera

– Nå henger vi opp viltkameraer for å overvåke løypa og eventuelt finne ut hvem det er som ødelegger for oss.

– Hva betyr det for dere?

– Merarbeid, mange timer med merarbeid. Det er klart det går utover motivasjonen til en gjeng som bruker fritiden sin på å få til løpet. Vi trives med dugnad, men å gjøre samme jobben gang på gang er ikke motiverende. Men vi lar oss ikke stoppe. Vi er vant til å løpe i motbakke, og dette motiverer oss ytterligere til å holde på i 20 nye år.

Ingen mistenkte

– Har dere noen mistanker?

– Nei. Det er noen naturvernere som klart har gitt uttrykk for at de ikke liker løpet, men vi har ingen grunn til å tro at de griper til slike metoder.

Har fått tillatelse

– Er løpet kontroversielt?

– Det burde ikke være det. Vi har hele veien vært i dialog med Bymiljøetaten og Miljødepartementet, og vi har fått tillatelse til å bruke de traseene vi bruker i år. Vi har rett og slett alt vårt på det tørre – hvis det går an å si det sånn om et slikt løp, sier Hoff.