Forsvarets attraktive eiendom like ved hovedinngangen til Akershus festning ble lagt ut for salg på nyåret. Oslo kommune fikk tilbud om å kjøpe den til taksten på 338,2 millioner kroner.

Hva vil kommunen bruke eiendommen til?

Det er kommet ønsker om hotell, studentboliger, boliger for alle, barnehage og skole i den vernede teglstensbebyggelsen fra 1850–1900 «på vestkanten» av Kvadraturen.

– Hva skjer nå?

– Saksgangen er slik at det er fremforhandlet en avtale om å kjøpe eiendommen til takst. Byrådet vil nå vurdere den, så foreslå vedtak for bystyret. Planen er at bystyret skal fatte endelig vedtak i saken til sommeren, sier Rasmus Reinvang (MDG), byrådssekretær for byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG).

Illustrasjon: Erik Reiten

– Noen planer for bruken hvis kjøpet blir vedtatt?

– Det er en veldig sentral tomt, og byrådet vil legge til rette for et aktivt byliv i Kvadraturen. Hva det er best å bruke den til, er for tidlig å si. Ingen planer er landet. Vi er interessert i innspill. Alle forslag du nevner, dessuten ett med å tilrettelegge for gründere, er relevante, sier byrådssekretæren.

Han sier det fort kan bli en kombinasjon av ulike formål som kan bidra til dynamikk i området, og synes det er morsomt at det allerede foreligger et prosjektforslag i form av en diplomoppgave fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Boliger og kulinarisk skole med mathall?

Illustrasjon: Erik Reiten

Den nyutdannede arkitekten Erik Reiten foregrep begivenhetenes gang da han laget forslag til fremtidig skole som sin diplomoppgave sist høst, på det gitte premiss at Oslo kommune skulle overta stedet. Her skulle han utvikle kvartalet med videregående skole som et nytt volum i tillegg til boliger og hotell.

– Mener du det er mulig å bygge nytt i det gamle kvartalet?

– Ja, det er fullt mulig å bygge en skole med plass til rundt 120 elever på en hensynsfull måte her. Oppgaven bygger på et halvt år med research og et halvt år med prosjektering. Mye av arbeidet var å tilpasse den nye skolen til kvartalets karakter og historiske bygninger, og skolen knytter seg til deler av de eksisterende byggene for å hindre de nye volumene i å bli for dominerende, sier Reiten.

En visningsarena for norsk matkultur

Christian Frisell

– Hvorfor kulinarisk skole i Myntgate-kvartalet?

En kokkeskole sentralt i byen hadde hatt stor betydning for å gjøre yrkesfagene attraktive i Oslo-skolen igjen. Stjernekokken Bent Stiansen har uttalt at en kokkeskole i en del av det nye hovedbiblioteket ved Bjørvika ville vært ideelt, men jeg vil påstå at dette er en enda bedre plassering, sier Reiten.

Han ser for seg en videregående skole med hotell- og restaurantfag; som han kaller «Myntgata Culinary School». Den kan også være en visningsarena for norsk matkultur. Reiten forslår å åpne bakgaten mellom kvartalet og Christiania torv. Her kan det bli en allmenning, hvor skolens egen restaurant bidrar til besøkende.

Drivhus i toppetasjen og kjøkkenhage i gårdsrommet?

Illustrasjon: Erik Reiten

– Skolen er tegnet for å gi mest mulig innsyn for besøkende i kvartalet, og den har stor variasjon av aktiviteter i første etasje. Her vender skolens mathall og restaurant seg mot allmenningen og besøkende kan kikke inn i skolens pølsemakeri, slakteri, bakeri og kjøkken. Skolen kan ha drivhus i toppetasjen og kjøkkenhage på en del av gårdsplassen, som får en grønn gangvei for alle, sier Reiten.

– Myntgatekvartalet har Kvadraturens største grønne bakgård. I tillegg til å gjøre den tilgjengelig for alle, foreslår jeg at den brukes som en matressurs for den kulinariske skolen og bofellesskapet i kvartalet. Dette er en spennende idé jeg håper Oslo kommune ser potensialet i, sier Reiten. Han er nå ansatt hos Niels Torp Arkitekter.

Du kan lese mer om Erik Reitens forslag her: https://issuu.com/erikreiten/docs/myntgata_culinary_school__erik_reit