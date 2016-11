McDonald’s serverer noe sånt som 60 millioner gjester i 119 land hver enste dag.

Hittil har alle akseptert konseptet, og stått og ventet på maten som de selv har båret til bordet. Når bordservering innføres, er det altså en meget rotfestet tradisjon McDonald’s er i ferd med å rokke ved for å tilfredsstille stadig mer krevende kunder.

Ikke i Norge ennå

– Her i Norge planlegger vi allerede fra neste år å teste ut nye løsninger i enkelte restauranter. Bestilling av mat via kiosk/digitale terminaler inne i restaurantene er sentralt i dette. Vi ser frem til å høste erfaring fra disse testene, og kommer til å lytte til kundenes tilbakemeldinger. Servering ved bordene ligger imidlertid ikke inne i planene våre nå, sier kommunikasjonssjef i McDonald’s Norge, Erik Lødding.

I Norge har McDonald ikke registrert noe sterkt ønske om servering ved bordene. Men der i huset er det kunden som er sjef, og det er ingen grunn til å lure på om nyvinningen kommer, hvis det blir et slags folkekrav.

Arkivfoto: Jørgen Svarstad

Vellykket test

Og i USA er det åpenbart det. Ifølge Bloomberg har McDonald’s testet ut et konsept med mer elektronisk betaling og servering ved bordene i 500 av sine serveringssteder i New York, Florida og California. Og det må ha vært vellykket. I hvert fall skal kjeden innføre servering ved bordene i alle sine serveringssteder. Da kan de med større rett kalle seg hamburgerrestaurant. Selv om de hvite dukene kanskje fortsatt er et lite stykke unna.

Fakta: McDonald's 5. mai 1940 åpnet søsknene Richard og Maurice McDonald sin første restaurant i California. McDonald selv regner stiftelsen til 1955. Da ble selskapets niende restaurant, den første franchise-restauranten, åpnet, I dag finnes det McDonald’s-restauranter i over 119 land, og hver dag serveres 58 millioner gjester (2009). McDonald's er Norges største hurtigmatkjede med 76 restauranter (2014). Den første åpnet 18. november 1983 i Nedre Slottsgate i Oslo.

– Vet hvordan det er, og vant til at det er som det er

McDonald’s-kunde i Oslo Elias Hasle har ikke savnet servering.

– Jeg vet hva som ligger i konseptet, og hva jeg kan forvente når jeg går til McDonald’s. Jeg regner med at de benytter selvbetjeningsprinsippet for å holde prisen nede, akkurat som IKEA, sier Hasle.

Servering ved bordene har han derfor aldri savnet:

– Men jeg ser fordelen, jeg har registrert at det kan være litt ugreit å manøvrere seg til et bord med et fullt brett hvis det er mange som står i kø. Jeg har en gang opplevd at en mistet et brett i en slik trengsel. Men ellers kan jeg ikke si at servering ved bordet er noe jeg har savnet. Hvis det fører til økte priser, er jeg slett ikke sikker på at det er noe jeg ønsker, sier Elias Hasle.

Grunnleggende endring

Konseptet med at kundene gjør jobben har vært grunnleggende for McDonald’s – og for McDonald’s suksess – siden den spede starten for godt over 60 år siden. Det har alltid, alle steder, vært sånn at du står i kø, bestiller din mat, venter til den er klar og tar den med deg til et bord eller ut. Eller du bestiller gjennom bilvinduet i en luke i veggen.

De kan servere billig mat, blant annet fordi kundene gjør mye av jobben.

Digitaliserte burgere

I tillegg til å begynne med bordservering, skal McDonald’s modernisere seg og tilpasse seg den digitale tidsalder ved å legge bedre til rette for bestilling med mobiltelefon og ved å innfører skjermer hvor kundene selv kan bestille sin mat ute å snakke med noen. I USA kommer dette neste år.

Ifølge Bloomberg har McDonald’s sakket akterut, flere andre kjeder har vært flinkere til å ta i bruk den nye teknologien. Men nå tar verdens største restaurantkjede skjeen(?) i en annen hånd.

Her kan du se og lese hvordan McDonald’s selv selger inn moderniseringen av sine restauranter.

– I 60 år har McDonald’s diktert hvordan kunden bestiller og får mat. Nå endrer det seg. Våre kunder blir mer og mer krevende, og deres forventninger til oss vil fortsette å øke, sa Steve Easterbrook, adm. direktør for McDonald's, til Bloomberg, da han offentliggjorde kjedens nyeste konsept.