I Hjemmets Kolonihager på Bjølsen spirer og gror det.

Liv Bjørnsen liker å følge med på det nye livet som titter frem. Hun flyttet inn sommerhytta i begynnelsen av mars og vil bli der til ut i september. I mai, når det blir varmere i været, kommer mannen etter.

Morten Uglum

Hun styrer Damelaget, som blant annet spiser god mat sammen, driver Lille café i felleshuset med servering for alle hver søndag i høysesongen, arrangerer handleturer og en årlig salgsmesse med ting de har laget på hobbybasis, eller ikke har bruk for lenger. Han leder Gubbelaget.

Hytta har de hatt siden 1994. Hun kan ikke tenke seg et bedre liv enn å være her.

- Det er et himmelrike på jord, sier Liv Bjørnsen.

Nytt køsystem for å kjøpe hytte

MORTEN UGLUM / Aftenposten

Mange ønsker seg kolonihagehytte. De som får tilbud her nå, har stått på venteliste i 10–12 år. Fra i vår er det et nytt, felles køsystem for alle kolonihagene, men det er fortsatt ansiennitetsprinsippet som gjelder. Oslo krets av Norsk kolonihageforbund har ansvar for ventelistene. Nå blir det hyttemarked med ledige hytter, og alle medlemmer kan melde sin interesse. Den med lengst ansiennitet får kjøpe. Hyttemarkedet ligger på nettsiden oslokolonihager.no. Salget starter ved sesongåpning.

På nettsiden kolonihager.no, som var ny i fjor, ligger også en link til Oslo krets og de ulike hager. Her kan man lese om regler og arrangementer. Kolonihagene skal fungere på linje med parker for byens befolkning, og de er åpne for alle på dagtid.

44 kvadratmeter er maksimalt

MORTEN UGLUM / Aftenposten

– Vi har merket at det kommer flere innom nå enn for få år siden. Det er hyggelig med folk som vandrer på veiene og titter inn på alt det grønne. Den enkelte hyttehage er privat, så man kan jo ikke gå inn til oss uten å bli invitert, men mange liker å vise frem hagene sine, sier Liv Bjørnsen.

De har nettopp bygget på hytta, som er på 40 kvadratmeter. Den har fått ny glassveranda, et soverom og en bod, egenhendig bygget av mannen og hans kamerater. Det er ryddet plass til to TV-apparater, for husets herre vil se sport, og det vil ikke fruen.

I denne kolonihagen er maksimal størrelse som er tillatt, nå øket 44 kvadratmeter.

Stort å ha en liten hage

Morten Uglum

– Mange her har hage på 100 kvadratmeter, vi har 287. Det er mer enn nok å holde i orden. Holder man ikke orden i hagen, kan det komme en lapp i postkassen med beskjed om å gjøre det. Det har vi aldri fått, forteller Liv Bjørnsen.

Det er ryddig rundt henne. Krokus og snøklokker blomstrer. Tulipaner står på nippet til å komme frem i et eget bed. – Vi har bringebær, moreller og pærer. Jeg planter jordbær og tomater etter hvert. Ellers har vi blomster. Jeg gleder meg til rosebusken her blomstrer, det er en 110 år gammel sort med hvite, nydelige roser, sier Liv Bjørnsen.

Grevling under gulvet

Morten Uglum

Hun og hunden Saika plages av grevling. Den kommer frem i mørket hver kveld. Da de oppdaget at det bodde en i et hjørne under hytta, ble hullet ble tettet igjen. Så kom nye grevlinger til andre steder. – De holder leven, og de ødelegger mer enn blomsterpinner og plen, men de er fredet og ikke lette å bli kvitt. De er overalt her i kolonihagen, sier Liv Bjørnsen.

MORTEN UGLUM / Aftenposten

Både hun og bikkja er blitt vant til de ubudne gjestene nå.

– Det er herlig å se våren komme her; fra alt ligger brakk til det spirer og blomstrer. Jeg synes det er like utrolig hvert år, sier Liv Bjørnsen.