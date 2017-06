Bane Nor opplyser at signalfeilen på Kongsvingerbanen skyldes lynnedslag, noe som fører til forsinkelser og innstillinger. I tillegg det stengt for togtrafikk på Bratsbergbanen mellom Skien og Nordagutu på grunn av fare for ras. Her organiserer NSB alternativ transport, opplyser togselskapet på sine nettsider.

Det var lenge forsinkelser på T-banen i Oslo mandag ettermiddag som følge av signalfeil, men i 18.40-tiden opplyste Sporveien at trafikken gikk tilnærmet som normalt.