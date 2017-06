Det opplyser henholdsvis Sporveien i Oslo og Bane Nor. Signalfeilen på T-banen fører til store forsinkelser på linje 2 og 3.

Bane Nor opplyser at signalfeilen på Kongsvingerbanen skyldes lynnedslag, noe som fører til forsinkelser og innstillinger. I tillegg det stengt for togtrafikk på Bratsbergbanen mellom Skien og Nordagutu på grunn av fare for ras. Her organiserer NSB alternativ transport, opplyser togselskapet på sine nettsider.