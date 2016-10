Siste halloween i Oslos skrekklabyrint

– Det tar rett og slett for mye tid. Det er blitt for stort, og da er det på tide å kutte når man er på topp. Nå må jeg gi meg og frigjøre litt plass i boden og garasjen, sier Kåre Mortensen, mannen bak et av Oslos kanskje mest kjente «halloween-hus».

I 14 år har Mortensen vært beryktet for labyrinten han hvert år har bygd større og skumlere utenfor huset sitt.

«Årets show»

Det var imidlertid mange barn som fikk med seg det Mortensen selv kaller «årets show», som han har brukt fem uker på å montere, og flere måneder på å planlegge. I år var også to skuespillere leid inn for å skape ekstra god halloween-stemning i labyrinten.

Stig B.Hansen

I løpet av kvelden har flere naboer kommet innom for å takke for mange år med mye moro for barna i nabolaget.

Travel kveld for politiet

Det har gått rolig for seg på Nordberg, men både ellers i Oslo og for politiet rundt omkring i landet har det langt fra vært en stille kveld.

Politiet ba om at de som går «knask eller knep»-runder på halloween var forsiktige når de skulle ferdes langs trafikkerte veier i høstmørket. Rundt omkring i landet kom det også flere meldinger om «knep» som gikk litt for langt.

Oslo-politiet opplyser at de har fått en rekke meldinger om eggkasting, mens politipatruljene i Drammen har blitt møtt av ungdommer som har kastet både egg, stein og fyrverkeri mot lovens lange arm.

I Porsgrunn kom det meldinger om ungdommer som kastet seg foran biler, mens i Sør-Trøndelag melder politiet om at et tolv år gammelt barn ble skremt av en klovn med balltre utenfor en bolig.

Bilnøkler i stedet for godteri

Også i Agder var det flere hendelser på halloween-kvelden.

– Da tikker det inn halloween-meldinger til politiet. Maskekledde folk som skyter med paintball og kaster stein på busser. Setter fyr på småting og sikter på politiet med softgun. Det er for å si det forsiktig ikke særlig bra, skriver politiet i Agder på Twitter.

I Stavanger var en kvinne hakket for gavmild da hun skulle dele ut godteri til utkledde barn. Ved et uhell ga hun ungene bilnøklene sine i stedet for godteri, men politiet forteller at hun håper å få dem igjen, og oppfordrer godhjertede halloween-barn om å levere dem tilbake.