Siste vals på verket - mandag er Brynstunnelen halvferdig

I februar i år begynte arbeidet med å renovere Brynstunnelen. Nå er det halvveis, løpet i retning mot Ryen blir ferdigstilt i løpet av helgen. Da blir trafikken begge retninger flyttet over i det løpet. I forbindelse med flyttingen blir tunnelen helt stengt i helgen.

Ring 3/ E6 er helt stengt mellom Ryen og Teisen mellom kl. 22.00 fredag 4. november og kl. 05.30 mandag 7. november. Buss i rute slippes gjennom.

– Dersom vi blir ferdige før 05.30, åpner vi før, sier prosjektleder Hilde Ulvik i Statens vegvesen.

Hun oppfordrer alle som har planer om kjøre gjennom Brynstunnelen i helgen til å vurdere om det er helt nødvendig: – Dersom man må kjøre her, følg skiltet omkjøringsvei, ta hensyn til andre trafikanter og beregn god tid.

Fakta: Omkjøring Omkjøring er skiltet slik: Nordgående (retning Trondheim): – Via Svartdalstunnelen/Lodalen/ Vålerengtunnelen. Sørgående (retning Göteborg): Via Vålerengtunnelen/Ekebergtunnelen/Sørenga.

Mye nytt

Bilistene vil merke ny belysning, nye flater og nytt veidekke. I tillegg er det gjort mye som ikke synes for dem som fyker forbi; teknisk infrastruktur og nødsystemer er også oppgradert.

– Vi har gjort unna de store fellesinstallasjonene, sånn at vi egentlig er godt over halvveis med arbeidene i denne tunnelen, sier Ulvik, som regner med at hele tunnelen er ferdig oppgradert før sola snur i slutten av juni.

– Det bør vi være, for til sommeren begynner vi på Svartdals- og Ekebergtunnelen, og da må Brynstunnelen være opp og gå, sier hun.

Det store prosjektet med oppgradering av veitunnelene skal avsluttes i 2019, og er i dag i rute.