Skal reise Munch-museet i rekordfart i Bjørvika

I over et tiår har nytt Munch-museum vært en kattepine for Oslo-politikerne med stadige omkamper om plassering, kostnader og utforming.

Fakta: Fakta om det nye Munch-museet Edvard Munch testamenterte i 1940 alle sine etterlatte arbeider til Oslo kommune. Munch døde i 1944.

Munch-museet som ble bygd på Tøyen for å huse samlingen, åpnet dørene for publikum i 1963, hundre år etter Munchs fødsel.

Debatten om å flytte Munchs samlinger til et nytt museum har pågått siden starten på 2000-tallet.

I 2008 ble et flertall i Oslo bystyre enig om å samlokalisere Munch-museet og Stenersen-samlingen i Bjørvika.

I 2009 vant det spanske arkitektkontoret Herreros Arquitectos konkurransen om nytt museum med sitt bygg Lambda, men protestene mot bygget var store.

I 2011 bestemte bystyret at Lambda skulle skrinlegges og at mulighetene for et nytt Munch-museum på Tøyen eller Tullinløkka skulle utredes.

I 2013 ble det borgerlige byrådet enige med SV om å bygge «Lambda» i Bjørvika mot en storstilt oppgradering av Tøyen.

Grunnsteinen ble lagt ned 14. oktober. Bygget skal etter planen åpnes for publikum i 2020.

Bygget er budsjettert til å koste 2.761 millioner og får årlige driftsutgifter på 300 millioner kroner.

Frp-nestor og Oslo-politiker Carl I. Hagen manet så sent som denne uken til ny omkamp om museet. Men kronprinsesse Mette-Marit satte ettertrykkelig stans på debatten da hun, sammen med Oslos ordfører Marianne Borgen (SV), la ned grunnsteinen til det bølgeformede Lambda-bygget i Bjørvika fredag.

Langt færre besøker Munchmuseet

Fremover lover byggherrene en skrikende hurtig reisning av det 13 etasjer høye museet. Bygget skal vokse to meter i døgnet og nå full høyde på 50 meter allerede innen fire-fem uker.

Museet blir nærmeste nabo til Operaen og skal etter planen åpne dørene i 2020.

Historisk dag

– Munch testamenterte en samling på nær 28.000 kunstverk til Oslo kommune. Det er en gave som er så rik og så stor at det er vanskelig å fatte. Vi gjør ære på den ved å dele den på flest mulig, slik at folk kan få oppleve de sterke inntrykk som denne kunsten gir, uttalte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under grunnsteinsnedleggelsen.

– Det nye Munch-museet har potensial for å bli en av Nord-Europas mest betydningsfulle samlinger, mener Munch-museets direktør Stein Olav Henrichsen.

I dag får han bare vist en liten del av samlingen i museet på Tøyen.

Dyrt å bygge og drive

Museet har en kostnadsramme på hele 2,7 milliarder kroner. Johansen sier han setter sin ære i at prosjektet ikke skal overskride budsjettet.

– Det er helt skammelig hvordan budsjettene har blitt overskredet i en del tidligere tilfeller, med utbyggingen av Holmenkollen som et av de verste eksemplene. Dette handler om demokrati. De som sitter i bystyret har bestemt at noe skal bygges til 2,7 milliarder kroner, ikke til 5 milliarder. Da er det ikke sikkert de hadde valgt det, sier Johansen til NTB.

Halv million besøkende

Det vakte også reaksjoner da det ble kjent at det nye museet vil komme til å ha hele 300 millioner kroner i årlige driftsutgifter, nær 100 millioner kroner mer enn på Tøyen. Johansen sier han har tro på at Munch-museet vil klare å få nok inntekter fra besøkende og andre aktiviteter til å matche dette.

Museet har estimert med minst 500.000 besøkende første året, samt betydelig inntekter fra butikk, kafédrift, utlån av kunst og annen aktivitet på museet, opplyser museumsdirektør Stein Olav Henrichsen. (©NTB)

