Klokken 17.45 la politiet på ut en melding på Twitter. En 70 år gammel dement kvinne hadde rett og slett gått sin vei fra en institusjon på Stabekk i Bærum. Siden hadde ingen sett henne. Politiet la også ut en beskrivelse av kvinnen, fortalte blant annet at hun hadde på seg en rosa jakke, med et portrett.

Norske Redningshunder har en beredskapstjeneste som blant annet følger nøye med på politiets twitterkonto. Den fanget opp meldingen om at kvinnen var borte, og mobiliserte medlemmer til å bli med i ettersøkningen.

Manglet hund, hadde falkeblikk

– Vi har mange slike oppdrag hvor vi ettersøker og leter etter demente eller psykiatriske pasienter som rett og slett har gått sin vei, i samarbeid med politiet, sier André Sørlie. Han er i ferd med å trene opp en ny redningshund, men Ivan er ennå ikke klar for tjeneste. Derfor skulle Sørlie lede etterforskningen, og reiste uten hund.

Det gjorde ingen ting, for han har to skarpe øyne.

Da han suste utover E18 lags Frognerstranda, på vei til samlingsplassen på Stabekk, hadde han dem med seg, begge to.

– Jeg kjente jo beskrivelsen og var klar over at kvinnen i løpet av noen timer kunne komme seg ganske langt av gårde. Derfor hadde jeg et ganske skarpt blikk på gangveien utover, forteller Sørlie.

Gransket gangbroen

Da han nærmet seg gangbroen over E18 og inn til Skillebekk, gransket han også den.

– Og der så jeg en kvinne som kunne passe til beskrivelsen. Det var vel særlig den rosa jakken som fikk alarmklokkene til å ringe, sier Sørlie.

Han kjørte inn til kanten, ringte til politiet og meldte at han kanskje hadde funnet kvinnen. Politiet dirigerte umiddelbart en patrulje til området. Sammen med Sørlie begynte den å tråle strøket. Ganske raskt fant patruljen kvinnen, som ikke kunne gjøre rede for seg.

Sørlie, som uansett skulle til samlingsplassen ved institusjonen hvor kvinnen hørte til, kjørte henne hjem.

– Mektig imponert

– Det er jo selvfølgelig veldig hyggelig å få ettersøkte personer hjem igjen, sier han.

– Jeg er mektig imponert. Denne hundeføreren må være utrolig observant, berømmer operasjonsleder Finn Belle ved oslopolitiet. – Det er fantastisk skarpt observert å spotte en ettersøkt person mange kilometer unna der hun hadde forsvunnet fra.