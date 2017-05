Skeid bygger tribuner og drømmer om cupsuksess - og toaletter

Den gamle storklubben Skeid har fått en ny vår. Før baklengsmålet på Grorud på lørdag, var Skeid det eneste av de 144 lagene i de fire øverste divisjonene som ikke hadde sluppet inn seriemål. Tapet til tross, laget henger med i toppstriden.

Og på onsdag er det cupkamp mot eliteserielaget Strømsgodset på Nordre Åsen på Grefsen.

Jan Erik «Puskas» Olsen og andre gamle entusiaster blir blanke i øynene og tenker på en legendarisk kvartfinale i 1969 som endte 4–4. Omkampen i Drammen tapte Skeid 1–2. Men det er det ikke så mange som husker.

Fakta: Stolte cuptradisjoner Bare Rosenborg har vunnet flere cupmesterskap enn Skeid etter krigen. Mens trønderne har tatt 11, har Skeid vunnet åtte: 1947, 1954, 1955, 1956, 1958, 1963,1965 og1974. Totalt har også Fredrikstad og Odd vunnet flere kongepokaler, mens Lyn har like mange.

– Vi merker stor interesse, og vi venter mye folk, sa daglig leder Steinar Sæthre mandag formiddag. Da hadde en stor lastebil akkurat ankommet med et digert lass nye seter.

– Vi fikk et kjempetilbud av en av våre sponsorer, OB Wiik, og kjøpte tribuneseksjoner med over tusen seter. Dermed utvider vi sittekapasiteten fra 200 til over 1200 plasser, sier Sæthre.

Tribunedugnad

En dugnadsgjeng med blant annet A-lagsspillerne Jonas Bergersen og Ørjan Hopen er i full sving med å legge forholdene til rette slik at drammensere og andre kan sitte og se cupkampen – og senere storkamper på Nordre Åsen.

Men tusen mennesker krever mer enn sitteplasser.

– Toalettfasilitetene er et problem. Det holder i hverdagen, men når det er mye folk her, så har vi et toalettproblem, sier Sæthre.

Noen får mye ...

– I helgen var det 1500 her i forbindelse med en cup. Vi har to toaletter i det gamle klubbhuset, det holder jo ikke, sier «Puskas». – Men nå jobber vi for å få tak i to, tre leietoaletter til cupkampen. Sånn er det, mens Vålerenga får gaver på hundrevis av millioner av kommunen, må vi ordne alt selv så godt vi kan.

Uansett, når toalettene er på plass, er det duket for cupfest på Nordre Åsen

