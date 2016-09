Skøyen neste - skal det bygges bredt eller høyt?

500 av de som kom til Aker Brygge på tirsdagskvelden, kom ikke for å nyte solnedgangen, de fylte et mørkt, helt utsolgt Latter for få høre mer om hva som skal skje på Skøyen.

Byutvikling er pop

Fjordbyen er i ferd med å sige vestover. Og det opptar folk. På Aftenpostens byutviklingskveld denne gangen sto Skøyen - hovedstaden i den vestlige delen av Fjordbyen - på programmet.

En av de som kom, var Eva R. (hun ville ikke si mer): - Jeg bor midt i området, og er veldig spent på hva som skal skje og hva det vil bety for oss. Jeg håper å bli mer informert i kveld.

Som henne bor nok mange av de 500 på Skøyen, de har tilknytning til området - eller de har båt der. Så lenge det varer.

Stein Bjørge

Båt eller bolig?

– Båtopplaget må bort. Tomten er rett og slett for verdifull til å brukes som opplagsplass, slo lederen i Skøyen Vel, Eivind Bødtker, fast.

Der var han helt på linje med enhetsleder Målfrid Nyrnes i Plan- og bygningsetaten. Hun startet sin orientering med en innrømmelse - og et understatement.

– Skøyen har i dag ikke en veldig god byplan.

Alle er enige om at det må bygges mer på Skøyen. Spørsmålet er hvordan det skal bygges.

Men det akter hun å gjøre noe med, til vinteren kommer en reguleringsplan for området: - Vi begynner med de offentlige rom. Skal vi få til en 24 timers by hvor folk trives og ikke bare et knutepunkt, så må vi ha det vi mangler i dag, store og gode offentlige rom: torg, plasser og parker. Og så må utbyggingen tilpasses det.

Strid om hushøyde

Dermed begynner spetakkelet. For hvordan skal man få plass til alt det alle er enige om at man må ha på plass for at Skøyen skal bli en by med et pulserende liv og tilbud til alle, ikke bare til de som har båtplass?

Bjørge, Stein

– Ved å bygge 12 til 16 etasjer, mener Nyrnes og kommunen.

– Ikke mer enn ti til 12 etasjer, mener Bødtker, Vel’et og nok de fleste som bor der i dag. - Jeg er overbevist om at vi får plass til alt vi ønsker uten å bygge høyere enn det dobbelte av dagens reguleringshøyde, på seks etasjer. Da får vi heller bygge mer i bredden.

Vil bli hørt, ikke bare informert

Men aller viktigst for Bødtker, er det at folk blir hørt. Han er oppgitt over at bystyret har latt Orkla få bygge 16 etasjer, fire meter høyere enn Rådhuset, på Skøyen et drøyt halvår før reguleringsplanen for området blir lagt ut på offentlig tilsyn: - Vi må få medvirke, ikke bare bli informert.

Får Bødtker gjennomslag og Nyrnes og politikerne lykkes, så er det kanskje om ti års tid Skøyen folk strømmer til når Oslo viser seg fra sin aller beste side en sensommerkveld. PS

Konsulentfirmaet COWI har målt seg frem til at det er 80.000 kvadratmeter med parkeringsplasser på Skøyen. Utfordring: Hvordan kan de utnyttes?