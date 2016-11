Skuespillere til sak mot Det Norske Teatret

Teateret bryter tariffavtalen ved å innføre søndag som fast spilledag, hevder forbundet.

– Etter resultatløse forsøk på å løse dette gjennom lokale forhandlinger med Det Norske Teatret og sentrale forhandlinger med Spekter, ser vi oss nå nødt til å la Arbeidsretten avgjøre saken, sier leder i Norsk Skuespillerforbund Knut Alfsen.

Direktør Erik Ulsby ved Det Norske Teatret omtaler søksmålet som «udramatisk».

– Det er helt i orden at Arbeidsretten ser på dette, sier han til NTB.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Mer fritid

Stridens kjerne er at Det Norske Teatret har vedtatt en fast ordning med inntil to forestillinger hver søndag. Det mener Skuespillerforbundet er i strid med tariffavtalen. Siden 1967 har skuespillerne ved de faste teatrene hatt fri hver søndag. Tariffavtalen åpner bare for unntak i spesielle tilfeller.

– Faktum er at tariffavtalen ikke åpner for søndagsspilling som en fast ordning, slår Alfsen fast.

Ulsby hevder på sin side at den nye ordningen faktisk innebærer mer fritid i helgene for skuespillerne enn tidligere.

– Skuespillerne jobber i snitt tre søndager hvert kalenderår. Dette er kompensert med prøvefri hver lørdag. Det betyr at de har mer fri i helgene enn før, sier han.

Økte inntekter

I 2014 inngikk Skuespillerforbundet og Det Norske Teatret en midlertidig avtale om forestillinger på et begrenset antall søndager. Etter at avtalen utløp i april 2016, har teateret altså innført søndag som fast spilledag.

– Publikum ønsker forestillinger på søndager. Det betyr økte inntekter for teateret, noe som igjen betyr at vi kan ansette flere skuespillere, sier Ulsby.