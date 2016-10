Skumle «killer clowns» ødelegger for sykehusklovnene

Fenomenet som kalles «killer klowns» - smilende klovner som truer uskyldige med for eksempel øks og balltre, brer om seg. Den røde klovnenesen er ikke lenger bare forbundet med moro og skøyerstreker, men skrekk og horror.

Visste du at 1 av 7 har symptomer på klovnefobi? Derfor kommer killer clowns nå.

Det dårlige ryktet som klovnene for tiden opparbeider seg, rammer Sykehusklovnene hardt. De som har spredd glede og trygghet blant barn på sykehus over hele landet i 15 år.

ANDERS NILSEN

Fakta: Sykehusklovnene Ideell organisasjon 30 profesjonelle skuespillere jobber som klovn på sykehusene i Norge. Sykehusklovnene besøker barn mellom 0 til 18 år Samtidig feirer de denne uken sitt 15-års jubileum med blant annet teaterforestilling, bokutgivelse og kunstutstilling med kunst av barn samt noen av Norges mest kjente kunstnere.

Privat

Kansellerer billetter

Og spesielt er det synd at de slemme klovnene kommer på banen akkurat nå som sykehusklovnene har vanket i sykehuskorridorene i 15 år. Jubileet feires blant annet med en egen teateroppsentning.

Et stikk og et stikk er ikke de samme. Sykehusklovnene gir barn på sykehus magiske øyeblikk.

– Vi ser nå at mange er skeptiske til å kjøpe billetter til en klovneforestilling. Før helgen fikk vi kanselleringer til forestillingene, sier Zachariassen.

– Billettsalget gikk bra i begynnelsen, men så stoppet det opp. Foreldre er engstelige for at barna skal bli redde for klovnene i forestillingen, sier Kristin Zachariassen, som er daglig leder og presseansvarlig for sykehusklovnene.

Ikke noen godt tidspunkt for klovneparade

I forbindelse med teaterpremieren på fredag skulle de 30 profesjonelle sykehusklovnene gå i en parade fra Oslo sentrum til Rikshospitalet.

Men Zachariassen tror ikke det er et godt tidspunkt å samle så mange klovner på en gang.

– Vi kommer til å avlyse paraden, hvis vi ikke klarer å finne en måte å snu dette til noe positivt, sier hun.

– Vi har til nå prøvd å ligge ganske lavt og bare fortelle om det arbeidet vi gjør. For vi er noe helt annet enn disse som kler seg ut for å spre skrekk og redsel, sier hun.

– Masker er skummelt, selv på julenissen

Men til tross for at både foreldre og barna som ligger på sykehus har fått med seg at skrekk-klovnene har kommet til Norge, tror ikke Elisabeth Helland Larsen, fagansvarlig for sykehusklovnene, at barna kommer til forbinde dem med sine egne klovner.

– De er profesjonelle skuepillere, og utdannet i å kommunisere og møte pasientene, sier hun.

Sykehusklovnene har bare en liten rød nese og litt sminke.

Ansiktene er lett gjenkjennelige, og skuespillerne bruker hverken parykk eller masker, forsikrer hun.

– Heldekkende maske er utrolig skremmende for barna enten det er Julenissen eller Mikke Mus, sier Elisabeth Helland Larsen.

– Vi vil anbefale alle som utvikler klovneskrekk å komme på forestillingen vår. Den handler om sykehusklovning, fantasi, kunstnerisk tolkning på yrket vårt. Det er en gøyal forestilling for barn 5 år og oppover. Vi er en stabil aktør for barn og unge i en unntakstilstand, og det viser hvor langt vi er fra dette fenomenet, sier hun.

