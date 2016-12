Rolf Øhman

Katter og hunder er fornøyd om de får spise maten de er vant til – både til hverdag og fest. Men rundt jul og nyttår kan åpne konfektesker på bordet eller et koldtbord bli farlige fristelser. Dyr er raske om de vil ha noe godt. Har du dyr, kan du ta forholdsregler for å slippe opphold på dyrlegevakten:

Ikke pynt juletreet med knuselige gjenstander på de nederste grenene. Juletrepynt er leker for katter og hvalper. Godbiter i juletreet er invitasjon til nysgjerrige dyr. Og fet mat som ribbe, kalkun med skinn og beinrester er nei-mat.

-Hvorfor kan ikke hunder og katter spise fet julemat?

– Fet mat gir diaré. For mye fett kan gi betennelse i bukspyttkjertelen, spesielt på hunder, sier veterinær Julie My Ngo ved Stabekk dyreklinikk. Symptomene er slapphet, oppkast, nedsatt matlyst, buksmerter og feber. Ikke alle dyr viser samme grad av symptomer. Hvis veterinærklinikken får inn en hund med slike symptomer rundt jul, tenker de ofte betennelse i bukspyttkjertelen. Gi kjæledyrene den vanlige maten sin, sier Julie My Ngo.

Dyr finner raskt noe de ikke bør få i seg

Rolf Øhman

Noen hunder er glad i julebakst. Det er mye gjær i enkelte typer julebakst og i rå deig.

– Hovedproblemet om hunden spiser rå gjærdeig, er alkoholutviklingen i magen. Det kan gi symptomer fra mage-tarm-kanalen som smerter, kvalme og oppkast i tillegg til slapphet, sjangling og sløvhet. Hunden kan også få lavt blodsukker, dårlig pust, lavt blodtrykk og falle i koma, sier Julie My Ngo.

Tyggegummi er farlig for hunder

Rolf Øhman

Hunder og katter har mye bedre luktesans enn mennesker. Pakker under treet, som lukter mat, finner hundene raskt. Katter er mer kresne på mat. Derfor lukter og smaker kattemat bedre enn hundemat. Som dyreeier bør du vite at:

Det hender hunder spiser druer eller rosiner og får nyresvikt. Symptomene er oppkast og diaré. Hvilke dyr som reagerer på druer og rosiner, er umulig å forutsi. Ethvert inntak bør behandles som alvorlig og veterinær kontaktes.

Mørk sjokolade er spesielt farlig for hund. Den inneholder teobromin og kan gi magetarm-symptomer, uro og hjertebank ved lette forgiftninger. Ved alvorlige forgiftninger kan mørk sjokolade gi arytmier, kramper og koma.

– Ring dyrlegen så raskt som mulig. Innen en til to timer kan man sette i gang brekninger og få giften ut. For øvrig gir man støttebehandling med væske og kull, sier veterinær Julie My Ngo.

Hunder skal faktisk ikke få kjøttbein

Hun anbefaler å unngå mat med hvitløk og løk.

– Det er ofte løk eller hvitløk i leverpostei som mange hunder får på brødskive?

– I leverpostei er det i små mengder. Det er ofte snakk om mengde her, og enkelte gryteretter kan inneholde for mye.

– Kan vi gi hunden et kjøttbein i anledning julen?

– Nei. Biter fra beinet kan sette seg fast i fordøyelsessystemet på vei nedover fra munnen, sier veterinæren.

Fakta: Dette må du som dyreeier passe på Legg sjokolade inn i kjøkkenskapet, ikke på bordet uten tilsyn. Mørk sjokolade er giftig, spesielt for hund. Søtningsstoffet xylitol, som blant annet finnes i tyggegummi, er farlig for hund. Druer og rosiner kan gi nyresvikt på hund. Oppkast er ofte det første symptomet. I løpet av 12 til 24 timer kan den få magesmerter, diaré og nedsatt matlyst. Deretter nyresvikt. Husk å sjekke om musegift og rottegift ikke står tilgjengelig noe sted inne eller ute på hytta. Skulle kjæledyret ditt få i seg noe giftig, ring veterinær. Giftsentralen kan gi råd på telefonen der og da. Men også de anbefaler å ringe veterinær først. Tråder, sløyfer, bånd og lisser som spises kan skape alvorlige tarmproblemer. Kattunger og hvalper biter i det meste. Pass opp for alle ledningene i huset rundt jul og nyttår. Hvis kjæledyret får smerter eller feber, ikke gi paracet eller annen menneske-medisin. Det tåler de ikke. De må ha medisiner tilpasset dyr. Kontakt veterinær og få gode råd. (Kilde: veterinær Julie My Ngo, Stabekk dyreklinikk, seniorrådgiver Kristin Opdal Seljetun, Giftinformasjonsentralen).

Druer ser spennende ut, men er skummelt for hunder

Rolf Øhman

Giftsinformasjonsentralen får henvendelser rundt jul- og nyttår på sin døgnåpne telefonlinje 22591300. Seniorrådgiver og veterinær Kristin Opdal Seljetun ved Giftinformasjonsentralen sier:

– Vi må prioritere henvendelser som gjelder mennesker. Vi anbefaler folk å kontakte en veterinærklinikk, men vi svarer, når vi har kapasitet.

– Hva er de vanligste spørsmålene?

– Mange ringer om mørk sjokolade og teobromin. Om dyret har fått i seg for mye, kan en veterinær regne ut om det blir en farlig mengde for hunden. Folk ringer ofte om rottegift og musegift som de har glemt å fjerne på hyttene sine. Det er blitt et strengere regelverk siden 2012. Til privat bruk er det lov til å legge ut musegift innendørs og kun i åtebokser. Men folk legger det ut likevel. På offentlige plasser og boligsameie skal slikt gjøres av profesjonelle. Hunder spiser det og blir alvorlig syke, sier Kristin Opdal Seljetun.

Katteeiere bør fjerne spesielle liljer

Julestjernen (Euphorbia pulcherrima) er ikke farlig for katter og hunder, som mange tror, sier hun. Men planten kan virke irriterende om de får den i seg og gi magesjau.

– Liljer fra slektene Lilium og Hemerocallis gir nyresvikt hos katt. Bare de får i seg litt pollen, kan de få nyresvikt. Fredslilje er derimot i slekten Spathiphyllum og gir ikke nyresvikt, kun lette magesymptomer.

- Hva med nøtter?

- Det er ikke mat for katt og hund. Hunder som har fått i seg makadamianøtter, kan få oppkast, slapphet og skjelvinger, men trenger som regel ikke behandling hos veterinær. Nøtter inneholder mye fett som kan gi lette mage- og tarmsymptomer, i tillegg er til at de ofte er saltet. Man bør derfor unngå at hunden får i seg alle typer nøtter.

Tyggegummi som inneholder søtningsstoffet xylitol har vi for øvrig mange henvendelser om. Det er jo sånt som dyr finner i eierens veske. Hunder kan få lavt blodsukker og leversvikt om de får i seg xylitol. Vi kjenner ikke til at andre søtningsstoffer enn xylitol gir forgiftning hos hund. Har hunden fått i seg xylitol, kontakt veterinær.