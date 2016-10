Slik er formuen delt i Oslo - sjekk ditt nabolag

Dette viser de ferske ligningstallene som er brutt ned etter postnummer (se tabellene).

Postnummer 0786 i Holmenkollåsen topper statistikken med en gjennomsnittsformue på rett over 26 millioner kroner. På plassen bak kommer 0783 med 24,3 i formue.

På den andre siden av skalaen kommer studentbyene Kringsjå og Sogn med en formue på rundt 75.000 kroner. Av vanlige boligområder så er det et område på Bjørndal (postnummer 1271) som kommer dårligst ut med 141.000 kroner i formue.

Ser man på ligningstallene som kom for tre år siden, var det bare ett nabolag i Oslo med gjennomsnittsformue på over 10 millioner kroner. I dag er det hele elleve nabolag i det eksklusive selskapet. Faktisk så har innbyggerne i tre mindre områder en formue på over 20 millioner kroner.

En av grunnene til at postnummer 0786 kommer på topp, er at flere medlemmer i familien som eier matgiganten Norgesgruppen bor der.

– Ikke overraskende

– Ut ifra alle analysene vi har gjort, så er ikke dette så overraskende. Det er snakk om gamle skillelinjer som går flere hundre år tilbake i tid. De geografiske og sosiale skillelinjene forsterket seg da området rundt Akerselva ble industrialisert. I dag må man ha mye penger for å kjøpe bolig i de rikeste nabolagene, sier forsker Jørn Ljunggren ved Institutt for samfunnsforskning som sammen med Patrick Lie Andersen har analysert inntekts- og bosettingsmønsteret i hovedstaden over en lang periode.

Resultatet viser at de rikeste i Oslo lever mest adskilt fra andre grupper i byen. I tillegg til Holmenkollen er Bygdøy, Ullern og Nordstrand eksempler på slike områder.

– Vi kan ikke si at Oslo har spesielle områder der det utelukkende bor fattige, men de bor i hvert fall ikke på Bygdøy, Holmenkollen eller i Solveien på Nordstrand. I stedet finnes det mange områder, primært på østkanten, hvor det både bor fattige og folk med «vanlige» jobber, som butikkmedarbeidere, barnehageansatte eller håndverkere, men svært få med høye formuer sier Ljunggren.

Mer om aksjeutbytte

Øyvind Wiborg, førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, sier at den største formuesulikheten mellom fattige og rike ser ut til å handle om finansformue.

– Aksjeutbytte og obligasjoner er eksempler på finansformue som har forsterket skillelinjene mellom de rike og fattige i Norge og Oslo. Økningen i formue kan komme av at flere har hatt mer aksjeutbytte de siste årene. Og så handler det nok mye om arv, sier Wiborg som blant annet jobber med økonomisk ulikhet i Norge.

Prisveksten på boliger og annen eiendom er også med på forsterke forskjellene, men ifølge Wiborg så er ikke dette den viktigste årsaken.

– Når det gjelder boligpriser i Oslo, så har de økt i alle bydeler de siste årene, så det forklarer ikke nødvendigvis fullt ut at formueforskjellene øker så ulikt i enkelte deler av byen. Samtidig kan det også handle om at folk med mye penger flytter seg til bestemte områder, noe som forsterker effekten, sier Wiborg.

– Forskjellene fortsetter å øke

Heidi Marie Kriznik skrev i 2015 boken «Den delte byen» som handler om forskjellene i Oslo. Hun tror at forskjellene i Oslo vil komme til å øke ytterligere.

– Det er ikke tvil om at forskjellene i Oslo fortsetter å øke. Det er blant annet resultat av en villet politikk. Når det gjelder bomønsteret, så henger det sammen med boligprisene. Jeg bor på Tøyen og ser at familier med dårlig økonomi som trenger mer plass flytter til Groruddalen eller andre områder som allerede scorer lavt på levekårsundersøkelser. Dette forsterker forskjellene, sier Kriznik.

Ifølge Kriznik har flere av de rike arvet penger, mens folk som er fattige er de som sliter med å komme ordentlig inn i arbeidslivet.

– Det hele handler om klasseforskjeller, tilgang til goder i samfunnet, og at noen sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet og har jobber som er dårligere betalt eller de som av ulike årsaker er avhengige av stønader med satser som langt fra har blitt justert i takt med den øvrige lønnsveksten i samfunnet.