Slik får du gode shoppingopplevelser i Oslo sentrum i førjulsstria

Det er den tiden på året igjen hvor man kan drikke julebrus, spise juleklementiner, kjøpe Jul i Blåfjell-kyllingfilet, drikke jule-Cola eller julemelk.

Selvfølgelig skal du kjøpe gaver i år også eller bytte varer i romjulen, og selvfølgelig er det mange andre som skal gjøre det samme.

Basert på observasjoner fra Oslo sentrum sent i desember, kan vi bringe videre noen tips til hvordan mange velger å oppføre seg for å tilsynelatende få en trivelig shoppingopplevelse.

Les Joacim Lunds kommentar om kyllingfilet med julekalender-logo: Hor i Blåfjell

1. Gå skikkelig sakte og bruk hele bredden

Skal du bevege deg på offentlig fortau? Ingenting er vel triveligere enn å gjøre det med gode venner eller familie. Oslo er full av grupper med et behagelig ganglag i sentrum nå før jul.

Det er heller ingen grunn til å gå spesielt fort. Sørg for at du og dine kompanjonger tar hele bredden, slik at det blir umulig for andre å komme forbi.

2. Pause til refleksjon og ettertanke ved enden av rulletrapp

Få ting er vel mer stressende enn å ta rulletrapp. Derfor er det viktig at man tar en liten pause til refleksjon og ettertanke for å roe seg litt ned.

Det er lurt å gjøre dette enten ved begynnelsen eller slutten av rulletrappturen. Bruk gjerne mobilen til avkobling.

3. Pause til refleksjon og ettertanke ved inngang og utgang

Se punkt 2. Det samme gjelder ved inngang og utgang, uavhengig av om du skal inn i en butikk, et stort kjøpesenter eller noe annet. Ikke bry deg om at du sperrer veien for andre. Kanskje de også har godt av å stoppe litt opp?

4. Godt råd til kjøpesenterturen i desember

Ikke gjør det. Kjøp gavene du trenger på nett, gjerne når julebrusen og julegodteriet kommer i dagligvarebutikkene i oktober.

God jul.