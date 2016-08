Eirik Ulltang (26) er trail-syklist. Det betyr at han sykler der hvor det ikke går an å sykle. Han elsker å utfordre naturen på to hjul.

Store deler av veien til Prekestolen er en ur. Det går ikke an å sykle opp der. Eirik gjorde det. Han beveget seg mer som en kenguru enn en tradisjonell syklist. Men han kom opp. På sykkel.

Sannsynligvis hadde ingen tenkt tanken på å hoppe Svolværgeita med sykkel før Eirik gjorde det. Han nøyde seg ikke med å tenke tanken, han hoppet.

Men han finner store utfordringer også der hvor omgivelsene ikke er spesielt spektakulære. I byens urbane villmark. For eksempel på Blindern. Eller på Solli plass.

Joachim Skjævestad

Tre arenaer

– Som trial-syklist har jeg tre arenaer: naturen, byen og spesielt konstruerte parker. Jeg liker nok det siste aller best. Parkene er konsentrerte. Der er alle hinder, alt jeg trenger, på ett sted. Det blir effektiv sykling og trening. Byen er spennende, men den er ikke så effektiv som treningsarena, det blir mye transport mellom hinder som passer. Selv om den byr på mange fine og spennende murer, så er ikke byen utfordrende nok som treningsarena. Det er mye mer utfordrende å sykle på ruglete fjell enn på et gelender, sier Ulltang som har tre favorittområder i Oslo.

Favorittstedene

– Det er Blindern, Rådhusplassen og Vigelandsanlegget. Der er det bra arkitektur med murer og kanter av mange slag, sier Ulltang.

Akkurat nå er han i en park plassert i spektakulære omgivelser. VM i trial-sykling innledes i Val di Sole i de italienske alper torsdag.