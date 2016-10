Etter at togstreiken har skapt høst-problemer for togreisende rundt Oslo, skal Jernbaneverket nå forsøke å forhindre at vinterværet bringer nye problemer for de titusenvis av reisende som pendler inn og ut av hovedstaden.

Når snøen og kulda kommer, er det flere ting som jevnlig skaper problemer for tog og jernbaneskinner:

Is og snø kan sperre for sporvekslene, noe som gjør at togene får rødt lys.

Store snømengder må ryddes unna sporet.

Skinnebrudd kan føre til at sporene må repareres.

Togsettene kan få problemer i kulden.

2010-rapport: Norsk jernbane tåler ikke norsk vinter

En SINTEF-rapport fra 2010, hvor forskere undersøkte hvorfor punktligheten er blitt så mye dårligere fra 2005 til 2010, konkluderte blant annet med at norsk jernbane ikke tåler vinter.

Vanlig snøfall på ti centimeter og noen minusgrader, var nok den gang til at togene fikk store problemer.

Lite snøfall de siste årene

Vinteren 2009/2010 ga en rekke frustrerende forsinkelser og innstilte avganger i Oslo-området, men de siste vintrene har været spilt på lag.

Lars Frøystein er banesjef for Hoved- og Gardermobanen i Jernbaneverket. Han bedyrer at de nå er godt forberedt.

– Sist vinter gikk det veldig greit. Vi har hatt relativt lite snøfall de siste årene.

Jernbaneverket gjør sesongtiltak, men det er også gjennomført oppgraderinger de håper vil sørge for bedre flyt frem til våren.

Hans O Torgersen

Sporvekslene har fått varme

Siden 2010 er det blitt installert varme på sporvekslene, for å smelte snø og is. I disse dager kontrolleres sporvekselvarmen, ifølge Frøystein. Det er også kommet nye togsett siden 2010.

I tillegg er det, som tidligere år, ekstra personell i beredskap om vinteren for å rydde sporet for snø.

Skinnebrudd er ofte et problem om vinteren.

Temperaturendringer gjør at stålet beveger på seg, og store variasjoner i temperaturen er ikke bra. Skinnebrudd kan også oppstå vet at bremsene på toghjul fryser fast, og dermed slepes langs skinnegangen.

Det er om sommeren man kan gjøre vedlikehold som bidrar til å forhindre dette.

I januar var det skinnebrudd tre steder på Østfoldbanen på samme dag: En forsker sier det er umulig å forhindre skinnebrudd helt

– Er blitt bedre

I løpet av de siste seks årene er det blitt bedre, sier professor Nils Olsson ved NTNU.

– Det er gjort mye bra og punktligheten er blitt bedre.

Sammen med kolleger på NTNU og Sintef jobber de nå med en ny undersøkelse som vil være klar tidlig neste år.

– I den forrige rapporten så vi at selv en vanlig vinter var et problem. På det området har man prestert bedre fra 2010 og frem til nå, sier Olsson.

Mens vanlig, norsk vintervær ikke lenger er et like stort problem, har man fremdeles til gode å se hvordan det går under en vinter som er kaldere enn vanlig.

– Alt man har gjort til nå, burde føre til at man takler en tøff vinter bedre. Men det er ikke blitt testet skikkelig, sier Olsson.