Slutt på «fantasiplaner» – nei til nytt bad på Tøyen

– Ikke flikke. Vi skal bygge et flott Tøyenbad, sier byråd Rina Mariann Hansen (Ap).

– Vi skal utvide med badeland og bedre utebad, og det blir nye tilbud til barnefamilier, mosjonister og svømmere. Men det blir nok ikke et bad i milliardklassen, sier hun.

– Bademeldingen som bystyret vedtok for to år siden, la opp til at Oslo skulle få gigantiske nye bad og rive alle de gamle, sier Hansen, som slett ikke vil rive alt og bygge nytt.

Vil ruste opp

– En gjennomgang vi har hatt, viser at dagens bad kan rustes opp og brukes i mange år. Vår Plan A, før prosjekteringsarbeidet begynner, er å benytte dagens bygningsmasse i stor grad. Så skal vi utvide, bygge om og bygge på. Vi har ikke detaljene i dag, men det er unødvendig å fortsette å utrede alternativer det ikke er penger til. Vi setter jo av en drøy sum, selv om vi bygger et mer tilpasset bad. Så publikum vil få et nytt badetilbud i Oslo, Tøyenbadet 2 vil være en helt annen utgave enn dagens bad, forsikrer byråd Hansen.

For drøyt to år siden vedtok bystyret enstemmig en ambisiøs bademelding. Det skjedde etter to år med utredninger og planleggingsarbeid.

Likevel skriver byråden i sin ferske behovsplan for idrett og friluftsliv at det er vanskelig å beregne behovet for bad- og svømmeanlegg.

Tøyenbadet er én brikke i det store puslespillet om Tøyenparken.

– For stort

– Ja, det lå ingen klar behovsvurdering bak bademeldingen, sier Hansen, som i dag mener at Oslo ikke har behov for et kommunalt bad med surfebasseng og kapasitet til å betjene halve Østlandet.

Planen var at det nye Tøyenbadet i tillegg til 50-meters basseng blant annet skulle ha åtte familiebasseng, surfebasseng og en rekke vannsklier. Det skulle ha plass til 2400 besøkende.

– Vi må prioritere ut fra planer som er mulig å realisere. Og noen hundre meter unna, på Økern skal det bygges et nytt, privat badeanlegg, sier Hansen.

Ingar Storfjell

Penger skal følge vedtak

Hansen er slett ikke sikker på at hun og de andre bystyrerepresentantene hadde oversikt over hva de gjorde da de vedtok at Oslo skal ha et stort hovedbad på Tøyen og tre områdebad.

– I ettertid er det blitt klart at det hovedbadet som bademeldingen går for, vil koste 1,5 milliarder – før detaljprosjekteringen har begynt. Til sammenligning vil vi i vår plan, som blir karakterisert som svært ekspansiv, totalt bruke 4,1 milliarder på idrettsanlegg av alle slag over fire år, sier Hansen, som lover at det er slutt på å fatte fantasivedtak som ikke blir fulgt opp.

– Vi vil ikke vedta å bygge nye anlegg uten at pengene er på plass. Hva vårt forslag til Tøyenbad vil koste, vet jeg ikke ennå. Men det vil bli vesentlig mindre enn 1,5 milliarder. Og det er ikke et drømmeslott. Det blir mulig å sette spaden i jorden om et par år og åpne allerede i 2020/21. Det blir et flott sentralanlegg for familier, publikum og konkurransetrening. Det blir ikke et anlegg for olympiske leker, men det blir lettere å lære å svømme, sier hun.

For tre år siden var det Arbeiderpartiet som ville rive Tøyenbadet

Skuffet over byrådet

Guri Melby (V) var ansvarlig byråd da bademeldingen ble vedtatt. Hun er skuffet over det nye byrådet.

– For det første synes jeg det er problematisk at byrådet i et budsjett vraker et forslag som for to år siden ble vedtatt av et enstemmig bystyre etter en veldig omfattende og grundig prosess. Under behandlingen av saken plusset bystyret på med ett områdebad mer enn vi foreslo. Den gang karakteriserte Arbeiderpartiet vår bademelding som visjonsløs.

– Et nytt Tøyenbad er kanskje visjonært, men det blir fort dyrt og for stort?

– Det ville bli stort og dyrt. Men hele tanken var å bygge et bad som vil tilfredsstille fremtidens krav i en by som vokser raskt, og et bad som det ville være mulig å drive mye mer rasjonelt enn en rekke små, utdaterte bad med begrenset åpningstid. Det var et samlet bystyre enig om for to år siden da det vedtok en ambisiøs bademelding. Nå blir det en flikking på badet vi allerede har. Om det ikke er i strid med teksten i Tøyen-løftet, er det i hvert fall i strid med ånden derfra.

– Det kommer også et stort privat bad noen hundre meter unna, på Økern?

– Er du sikker på det? Vi vil ikke lene oss på et privat initiativ som kanskje kommer og som helt sikkert ikke vil innfri idrettens ønsker og behov, sier Melby.