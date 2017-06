Smugfilmet kollegene på lærertoalettet

Rektor ved skolen informerte de ansatte onsdag om at en kollega var siktet. Han karakteriserer det hele som en personlig tragedie.

Også barnas foresatte ble varslet via SMS samme kveld:

– Politiet har bekreftet at ingen barn er blitt filmet. Ellers så følger vi opp personalet her ved skolen og den siktede, sier rektor torsdag morgen.

Personalsaken følges opp av Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Ansatte slo alarm

Det var 18. januar en av skolens ansatte oppdaget overvåkingskameraet og varslet rektor.

Kameraet lå skjult i en pappkasse med doruller inne på handicaptoalettet.

I FAU-referatet for februar heter det: «Det var et kamera som ble funnet ved et av skolens toaletter. Toalettet var brukt av skolens ansatte. Skolen har ikke nye opplysninger om saken jf. medieoppslag. Saken er fortsatt under etterforskning».

Rektor ønsker ikke å si noe mer om hva som ledet frem til en oppklaring av saken.

Saken blir etterforsket av politistasjon på Majorstuen.

– Jeg kan bekrefte at en mann i 40-årene er siktet for seksuelt krenkende adferd. Han ble kalt inn til avhør for to uker siden, etter at vi hadde undersøkt filmene som lå lagret på overvåkingskameraet, sier etterforskningsleder Thomas Stange.

Politiet vil ikke si noe om hvordan mannen stiller seg til siktelsen. Han har engasjert advokat.

Taust forbund

Leder Aina Skjefstad Andersen i Utdanningsforbundet Oslo kjenner saken:

– Jeg kan ikke uttale meg om denne saken, sier Skjefstad Andersen.

Har hatt sin siste skoledag

Kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten skriver følgende på e-post:

– Jeg kan bekreftet at vedkommende ikke lengre jobber i Osloskolen. Utover det har vi ingen kommentarer siden dette er en personalsak, skriver Lie Larsen.

