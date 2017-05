Er det kunst? Er det en forglemmelse? Er det russen, eller er det kanskje Bymiljøetaten?

Spørsmålene rundt den digre sneipen som for kort tid siden dukket opp på Knud Knudsens plass på St. Hanshaugen er mange.

Og det er noe av poenget, sier parkforvalter Elin Løvseth i bydel St. Hanshaugen. Hun har svaret.

– Den store sneipen er en påminnelse, forklarer hun.

– Så dere legger en diger sneip på fortaauet for å minne folk om at slikt gjør man ikke?

– Ja. Den ligger ute nå fordi 5. juni er verdens miljødag. Sneipen er en påminnelse om at vi alle har et ansvaret for å holde bydelen vår ren og pen. Og sigarettsneiper bidrar ikke til det når de ligger på fortau og gressplener. Derfor ligger den digre sneipen – med en plakat som forklarer hva det handler om – på Knud Knudsens plass.

Det så ut som om St. Hanshaugen var bombet med søppel.

– Er det kunst?

– Det var et stort spørsmål, jeg vet sannelig ikke. Kan vi si at det er en installasjon? Bymiljøetatene har tre slike. I fjor hadde vi et kjempedigert kaffebeger på plassen. I tillegg har de også fått laget en stor tyggis. Det er tre eksempler på ting som folk forsøpler nærmiljøet ved å slenge fra seg, sier Løvseth.

Hun håper det ikke er for mange som har irritert seg for mye over sneipen. Til de som eventuelt har gjort det, har hun gladmelding.

– Sneipen blir ikke liggende veldig lenge. I løpet av et par uker kommer vi og plukker den opp. Da håper vi flest mulig har tatt budskapet om at sneiper ikke skal ligge og slenge, sier Løvseth.